ETV Bharat / state

अब रूस में नौकरी करेंगे UP के युवा, मंत्री अनिल राजभर और रूसी मंत्री चेरेमिन के बीच बनी बड़ी सहमति

बैठक में इस भ्रांति को भी दूर किया गया कि रूस में रोजगार के लिए जाने पर उन्हें सेना में शामिल किया जाता है.

Photo Credit; ETV Bharat
भारत-रूस सहयोग से यूपी के युवाओं को मिलेगा वैश्विक रोजगार का अवसर (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 6, 2026 at 6:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के तहत प्रदेश के युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है. इसी क्रम में श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर और मॉस्को सरकार के डिपार्टमेंट फॉर एक्सटर्नल इकोनॉमिक एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के मंत्री सर्गेई चेरेमिन के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्चस्तरीय बैठक आयोजित हुई. बैठक में उत्तर प्रदेश के कुशल कामगारों को वैधानिक और सुव्यवस्थित प्रक्रिया के तहत रूस की विभिन्न कंपनियों में रोजगार उपलब्ध कराने पर सहमति बनी. दोनों पक्षों ने भारत-रूस के पारंपरिक मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने के साथ-साथ मानव संसाधन के वैश्विक उपयोग पर सकारात्मक चर्चा की.

मॉस्को सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि राजधानी मॉस्को में ही 5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं, जबकि रूस के अन्य क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में कुशल कामगारों की मांग है. खासतौर पर निर्माण, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर और कारपेंटर जैसे तकनीकी क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं अधिक हैं. इस दौरान सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित होने वाले आगामी आर्थिक फोरम में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित किया गया, जिसे मंत्री अनिल राजभर ने स्वीकार कर लिया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस सहयोग को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाएगी.

युवाओं के बीच फैली भ्रांति को किया गया दूर

बैठक में युवाओं के बीच फैली इस भ्रांति को भी दूर किया गया कि रूस में रोजगार के लिए जाने पर उन्हें सेना में शामिल किया जाता है. रूसी मंत्री ने स्पष्ट किया कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, सुरक्षित और स्वैच्छिक होगी और किसी भी प्रकार का जोखिम या दबाव नहीं होगा. इसके अलावा रूसी पक्ष ने रोजगार के इच्छुक युवाओं के लिए रूसी भाषा का ज्ञान आवश्यक बताया. इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भरोसा दिलाया कि सेवायोजन विभाग के माध्यम से जल्द ही रूसी भाषा प्रशिक्षण भी शुरू किया जाएगा. वर्तमान में विभाग की तरफ से जापानी और जर्मन भाषाओं का प्रशिक्षण पहले से ही दिया जा रहा है.

भारत-रूस के बीच आर्थिक एवं श्रम सहयोग

बैठक में उत्तर प्रदेश शासन की ओर से प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन डॉ. शणमुगा सुंदरम, निदेशक सेवायोजन नेहा प्रकाश सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे. वहीं, मॉस्को सरकार की ओर से डारिया पुस्तावालोवा और सलाहकार डॉ. जॉर्ज जरिकत भी शामिल हुए. यह पहल उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय रोजगार के नए रास्ते खोलेगी और भारत-रूस के बीच आर्थिक एवं श्रम सहयोग को नई मजबूती मिलेगी.

ये भी पढ़ें- 'मल्टी लेयर माफियागिरी' के जरिए चुनावों को प्रभावित कर रही BJP : अखिलेश यादव

TAGGED:

UP EMPLOYMENT MISSION
LUCKNOW NEWS
EMPLOYMENT OPPORTUNITY
INDIA RUSSIA COOPERATION
SERGEI CHEREMIN AND ANIL RAJBHAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.