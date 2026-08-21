पलामू के युवाओं का जेपीएससी की परीक्षाओं से हो रहा मोह भंग! अब बीपीएससी की ओर करने लगे रुख
पलामू के छात्रों का जेपीएससी की परीक्षाओं से मोह भंग हो रहा है. इस कारण अधिकांश छात्र बीपीएससी का रुख कर रहे हैं.
Published : August 21, 2026 at 3:23 PM IST
पलामू: जिले के युवाओं का झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से मोहभंग हो रहा है. पलामू के युवा झारखंड लोक सेवा आयोग की तैयारी छोड़कर बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं. 2023 के बाद से पलामू के 12 से अधिक युवाओं को बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता मिली है. यही वजह है कि पलामू के अधिकतर छात्र बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ रुख कर रहे हैं.
दरअसल, पलामू का इलाका बिहार की संस्कृति और पढ़ाई से प्रभावित है. पलामू के इलाके में भोजपुरी और मगही बोली जाती है. झारखंड की सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में भोजपुरी और मगही को हटा दिया है. राज्य में लंबे समय से परीक्षाओं में भाषा का विवाद चल रहा है. इसी बीच बड़ी संख्या में पलामू के युवा अब बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और बीपीएससी परीक्षाओं में चयनित भी हो रहे हैं.
2023 के बाद से पलामू के रहने वाले लक्की सिंह, रिया वर्मा, प्राची, काजल कुमारी, अश्विनी भारती इस तरह 12 से अधिक युवाओं का चयन बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हुआ है. जितनी संख्या में बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में पलामू के युवाओं का चयन हुआ है, उतना झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में नहीं हुआ है.
हाल में ही बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी अश्विनी भारती बताते हैं कि बिहार लोक सभा आयोग और झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के सिलेबस में अंतर है. झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को लेकर कई तरह की शंकाएं भी रहती हैं.
वहीं पलामू में छात्र आंदोलन का नेतृत्व करने वाले राहुल दुबे बताते हैं कि पलामू को लेकर कई तरह की बातें होती हैं. भाषा को लेकर भी विवाद हुआ है. इस कारण पलामू के युवाओं का झारखंड लोक सेवा आयोग से मोह भंग हो रहा है. दूसरा बड़ा कारण झारखंड में पेपर लीक और परीक्षाओं को लेकर कैलेंडर का जारी होना नहीं है और ना ही रोस्टर तैयार होना है. झारखंड में छात्रों का भविष्य अंधकारमय नजर आता है. यही वजह है कि पलामू के युवा बिहार लोक सेवा आयोग का रुख कर रहे हैं.
वहीं यूथ कांग्रेस के नेता मणिकांत सिंह का कहना है कि पलामू भाषाओं और सांस्कृतिक रूप से बिहार के औरंगाबाद और गया से जुड़ा हुआ है. यही वजह है कि यहां के छात्र बीपीएससी का रुख कर रहे हैं.
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