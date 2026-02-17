ETV Bharat / state

नाम और दहशत बनाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ रहे इस इलाके के युवा; पुलिस अब करेगी सत्यापन

व्यापारी के घर पर फायरिंग की थी : पुलिस के मुताबिक, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने राजस्थान के श्रीगंगानगर (जवाहर नगर) के एक बड़े व्यापारी से चार करोड़ रुपये की रंगदारी की मांगी थी. जब व्यापारी ने रुपये देने से इनकार किया तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने व्यापारी को सबक सिखाने की धमकी दी. शार्प शूटर प्रदीप शर्मा उर्फ गोलू को जिम्मेदारी सौंपी. शूटर प्रदीप ने अपने साथियों के साथ मिलकर व्यापारी के घर पर अंधाधुंध फायरिंग की थी, ताकि इलाके में दहशत पैदा की जा सके. जिसमें राजस्थान पुलिस ने प्रदीप को दबोच कर जेल भेजा. जमानत पर छूटने पर प्रदीप शर्मा फिर से सक्रिय होकर गैंग को घातक हथियारों की सप्लाई करने वाले मुख्य नेटवर्क का हिस्सा भी बन गया था.

2025 में शूटर प्रदीप भी गिरफ्तार हुआ था: बता दें कि बाह और जैतपुर थाना क्षेत्र के युवा लगातार कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से जुडे रहे हैं. गैंग के हैंडलर्स से मिले टारगेट के लिए उस शहर में जाते हैं. जिसकी वजह से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग की वारदातों में लगातार बाह का कनेक्शन सामने आ रहा है. दिल्ली के उत्तम नगर से दिल्ली क्राइम ब्रांच एवं राजस्थान पुलिस ने 16 जनवरी 2026 को शूटर प्रदीप शर्मा उर्फ गोलू निवासी बाह के पक्की तलैया को पकड़ा था. इससे पहले प्रदीप शर्मा उर्फ गोलू को जनवरी 2025 में भी थाना डौकी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था. लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर प्रदीप शर्मा उर्फ गोलू पर चार करोड़ की रंगदारी के लिए फायरिंग और जेल से छूटकर गैंग को हथियारों की सप्लाई करने का आरोप था.

अभी ये आरोपी धरे गए : मुंबई पुलिस, यूपी एसटीएफ और हरियाणा एसटीएफ ने 15 फरवरी को आगरा, नोएडा, साहिबाबाद और हरियाणा के झज्जर में दबिश देकर फिल्म निर्माता निर्देशक व प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग में सात आरोपी पकड़े हैं. जिसमें मुख्य शूटर के साथ ही 5 पांच आरोपी तो बाह थाना क्षेत्र के गांव बिजौली के हैं.

बता दें कि आगरा का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन सबसे पहले 31 जनवरी 2023 में सामने आया था. राजस्थान पुलिस के इनपुट पर राजस्थान पुलिस और आगरा पुलिस ने जैतपुर थाना क्षेत्र से लॉरेंस बिश्नाई गैंग के शूटर बीकानेर की एमपी कॉलोनी निवासी जयप्रकाश उर्फ जेपी, बीकानेर की रामपुरा बस्ती निवासी ऋषभ उर्फ यशचंद्र रजवार, डिफेंस कालोनी बाह (आगरा) निवासी प्रदीप शुक्ला उर्फ बाबा शुक्ला और गांव बड़ा, बाह (आगरा) निवासी भूपेंद्र गुर्जर उर्फ थापा को गिरफ्तार किया था. इन सभी ने जयपुर में एक होटल मालिक पर फायरिंग की थी.

आगरा: कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बाह क्षेत्र से पुराना रिश्ता है. लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमक, दहशत और कमाई की चाह में चंबल और यमुना के बीहड़ में बसे गांवों के युवा कई साल से गैंग से जुड़ रहे हैं. अब तक आगरा के बाह थाना क्षेत्र और जैतपुर थाना क्षेत्र के युवक गैंग के लिए काम करते पकड़े गए हैं. इस बार एक बाह थाना के गांव बिजौली के एक साथ पांच युवक दबोचे गए. जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मुख्य शूटर दीपक के साथ ही दो सगे भी शामिल हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैंडलर्स, शूटर्स और गुर्गे आपस में बातचीत और संपर्क के लिए सिगनल ऐप का इस्तेमाल करते हैं. जिससे आगरा पुलिस और युपी एसटीएफ की सिरदर्दी बढ गई है. अब फिल्म निर्माता निर्देशक व प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग में सात आरोपी धरे गए हैं. जिसमें मुख्य शूटर के साथ ही 5 पांच आरोपी तो बाह थाना क्षेत्र के गांव बिजौली के हैं. आगरा पुलिस अब बाह और पिनाहट के साथ ही आसपास के क्षेत्र में अभियान चलाकर संदिग्धों का सत्यापन करेगी.

लॉरेंस गैंग की धमक देख जुड़े: लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े बाह के युवाओं का अभी तक कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं था. एसएटीएफ और पुलिस की पूछताछ में शूटर दीपक, विष्णु कुशवाहा, रतिक और अन्य से ये बात सामने आई कि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के टच में नई उम्र के लड़के हैं. जिनकी उम्र 20 से 25 साल है. जो करियर बनाने की उम्र में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमक और दशहत देखकर ही गैंग से जुड़ रहे हैं. इस बारे में पुलिस और एसटीएफ अधिकारी कहते हैं कि आरोपियों से पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की फैन फॉलोइंग देखकर अपराध की दुनिया में नाम कमाने की इच्छा जगी तो गैंग से जुड़ गए. लॉरेंस गैंग से मिले निर्देश पर मुंबई गए. वहां पर कई बार रेकी की.

नाम और पैसा कमाने को अपराध का रास्ता चुना : मुम्बई और यूपी एसटीएफ की पूछताछ में गिरफ्तार विष्णु कुशवाह ने बताया कि उसकी दोस्ती पूर्व में जेल गए प्रदीप शर्मा उर्फ गोलू पंडित से थी. राजस्थान के श्रीगंगानगर में गोली चलाने की एवज में प्रदीप शर्मा को मोटी रकम मिली थी. इससे मैंने भी नाम और पैसा कमाने के लिए प्रदीप शर्मा की तरह अपराध की दुनिया में कदम रखा. क्योंकि, एक जगह गोली चलाओ और लाखों रुपये लेकर घर लौट आओ. इसके बाद खुद पर अनाप-शनाप खर्च करो. जिससे दूसरे युवाओं को खुद के नेटवर्क से जोड़ो. जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग से टारगेट मिले तो यहां से चले जाओ.

फौजी की जगह विष्णु बन गया अपराधी : मुम्बई पुलिस और यूपी एसटीएफ ने गांव बिजौली में जो कार्रवाई की, उसकी खूब चर्चा हो रही है. धरे गए विष्णु कुशवाहा के पिता सूरज पाल ने बताया कि 1985 में अपने मूल गांव हरिया, फिरोजाबाद से बिजौली आए. यहां पर खेती करते हैं. सूरजपाल ने पुलिस को बताया कि तीन बेटे हैं. जिसमें संतोष, दिनेश और विष्णु हैं. संतोष और दिनेश तो कैटर्स का काम करते हैं. विष्णु को फौजी बनाना था, इसलिए पढ़ाया. विष्णु बीए पास है. विष्णु दो माह पहले दिल्ली से गांव आया था. आर्मी की तैयारी कर रहा था, जिम चला रहा था. खेती में भी हाथ बंटाता था. मगर, विष्णु की दोस्ती गांव के प्रदीप शर्मा उर्फ गोलू पंडित थी. उसने ही उसे गैंग के जाल में फंसाया है. अब विष्णु के घर पर ताला लगा है.

सगे भाई देते थे गैंग का शरण : मुम्बई पुलिस, यूपी एसटीएफ और हरियाणा एसटीएफ ने झज्जर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर दीपक के साथ ही सगे भाई रितिक और सोनू यादव निवासी बिजौली को भी दबोचा है. घर पर ताला लगा है. पुलिस और एसटीएफ के मुताबिक, रितिक और सोनू के पिता विनोद यादव हैं, जो किसान हैं. विनोद यादव मूलत खेड़ा राठौर के गांव महुआशाला के निवासी हैं. जो 14 साल पहले ही बिजौली में आए हैं.

यूपी में पुलिस के लिए नई चुनौती: बता दें कि, आगरा में चंबल और यमुना के बीहड़ से सटे गांवों के युवाओं ने सन 2017 के आसपास पहले साइबर क्राइम में कदम रखा था. युवाओं ने रुपये कमाने के लिए हैलो गैंग बनाए. दनादन साइबर ठगी की वारदात हुईं तो पुलिस हरकत में आई. जिस पर पुलिस ने लगातार कार्रवाई की तो गैंग की कमर टूटी. जिसमें पुलिस ने हेलो गैंग से जुडे करीब 35 से अधिक युवा जेल भेजे. अब लॉरेंस गैंग के संपर्क में इस क्षेत्र के 20 से 25 साल के युवा आए हैं, जो गैंगस्टर्स के रुतबे और बदमाशी को लेकर गैंग से जुड रहे हैं. ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी खतरे की घंटी है. क्योंकि, आगरा के बाह और आसपास के जिलों से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में आए शूटर अपराध करने मुंबई, गुजरात और जयपुर जा रहे हैं.

पुलिस चलाएगी अभियान, करेगी सत्यापन : आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि बाह और पिनाहट के क्षेत्र में पुलिस अब सत्यापन अभियान चलाएगी. जिसमें ऐसे युवा चिन्हित किए जाएंगे तो रंगबाजी, दबंगई और अपराध में लिप्त हैं. ऐसे युवाओं की कुंडली बनाकर उन पर नजर रखने के साथ ही उनकी काउंसलिंग भी की जाएगी.

