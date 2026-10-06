कोटा: रंजिश में बीटेक छात्र की चाकू से हत्या, बदमाशों ने बुझाया परिवार का इकलौता चिराग
मृत युवक अपनी दादी के साथ रह रहा था. कोटा के एक निजी संस्थान में बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था.
Published : October 6, 2026 at 12:30 PM IST
कोटा: अनंतपुरा थाना क्षेत्र के पंडित दीनदयाल नगर में सोमवार देर रात पुरानी रंजिश के चलते युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. मृतक परिवार का इकलौता बेटा था और पढ़ता था. दो बाइक पर सवार आए पांच बदमाशों ने दोस्तों से मिलने आए युवक को घेरकर हमला किया और फरार हो गए. घायल को मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. वारदात के बाद एफएसएल और एमओबी टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं.
अनंतपुरा थानाधिकारी महेश कारवाल ने बताया कि मृतक भुवनेश नागर पुत्र संजय है. वह अपने दोस्तों से मिलने के लिए पंडित दीनदयाल नगर की तरफ आया था. इस दौरान आरोपी दीपक व अन्य ने उस पर हमला कर दिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पांच आरोपी दो बाइकों पर बैठकर आए थे. उन्होंने युवक पर हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए. वहां मौजूद लोग युवक को तत्काल मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. इस मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है. साथ ही मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है. थानाधिकारी ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित की गई है. दीपक व अन्य आरोपी गोबरिया बावड़ी इलाके में ही रहते हैं.
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मृतक ने नाबालिग रहते किया था आरोपी पर हमला: कारवाल ने बताया कि मृतक भुवनेश नागर ने मार्च 2026 में दीपक पर अनंतपुरा थाना इलाके में चाकू से हमला किया था. इस मामले में जानलेवा हमले का मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज हुआ था. जांच में वह नाबालिग निकला था. इस पर उसे बाल न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया था. बाद में वह वहां से बाहर आ गया है. वर्तमान में वह 18 साल से ज्यादा का था. मृतक भुवनेश के अनंतपुरा की तरफ आने की सूचना दीपक को मिल गई थी. इसके बाद दीपक और उसके साथियों ने इस पर हमला कर दिया. मृतक के पिता संजय का कहना था कि भुवनेश उनका इकलौता पुत्र था. वह शीला चौधरी रोड पर अपनी दादी के साथ ही रह रहा था. कोटा के एक निजी संस्थान में बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था.