देहरादून में खुखरी से युवक की बेरहमी से हत्या, सुसवा नदी किनारे से लापता इलेक्ट्रीशियन का मिला शव
देहरादून में चाचा पर भतीजे की हत्या का आरोप, आरोपी की तलाश जारी, सुसवा नदी किनारे जंगल में मिला लापता इलेक्ट्रिशियन का शव
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 9, 2026 at 9:35 PM IST
देहरादून: रायपुर थाना क्षेत्र के तल्ला अधोईवाला में संपत्ति विवाद के चलते युवक की खुखरी से वार कर हत्या कर दी गई. आरोप है कि नितिन नाम के युवक ने खुखरी से हमला कर गौरव की जान ले ली. जबकि, हमले में उसका चचेरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया. मामले में पुलिस जांच के साथ ही आरोपियों की तलाश में जुट गई है. वहीं, सुसवा नदी किनारे जंगल में तीन दिनों से लापता इलेक्ट्रिशियन का शव मिला है.
खुखरी से युवक की हत्या: घायल व्यक्ति के मुताबिक, दिवाली पर गौरव मिठाई लेकर नहीं आया था, लेकिन आज शाम को गौरव उससे मिलने आया था. इसी दौरान परिवार के कुछ लोगों ने उसे घर के अंदर खींचने की कोशिश की. बीच-बचाव करने पहुंचे घायल युवक पर भी हमला किया गया. आरोप है कि उसके चाचा ने खुखरी से सिर और गर्दन पर वार किए. हमले में गौरव की मौत हो गई.
परिजनों ने आरोप लगाया कि परिवार में नानी की देखभाल और जमीन-मकान की संपत्ति को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. मृतक और घायल युवक नानी की देखभाल करते थे, जिसको लेकर परिवार के अन्य सदस्यों से रंजिश थी. घायल ने ये भी दावा किया कि पहले भी विवाद को लेकर पुलिस से शिकायत की गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई. वहीं, मामले में थाना रायपुर प्रभारी संजीत कुमार ने बताया कि,
"घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. घटनास्थल की वीडियोग्राफी कराने के साथ ही आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. साथ ही परिजनों से पूछताछ कर हत्या के पीछे की वजह और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है."- संजीत कुमार, थाना रायपुर प्रभारी
सुसवा नदी किनारे जंगल में मिला इलेक्ट्रिशियन का शव, तीन दिन से था लापता: देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में नोका-दूधली रोड पर सुसवा नदी किनारे जंगल में एक व्यक्ति का शव मिला है. मृतक की पहचान क्लेमेंटटाउन निवासी 50 वर्षीय एरिक जॉन के रूप में हुई है. वो 7 नवंबर को काम पर जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा.
पुलिस के मुताबिक, सोमवार सुबह राजपूताना फार्म से आगे सड़क किनारे एक व्यक्ति का शव पड़े होने की सूचना मिली थी. सूचना पर नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से शव की पहचान एरिक जॉन पुत्र जॉन शेरी निवासी छोटा भारूवाला, ओस्ले लेन, क्लेमेनटाउन के रूप में हुई.
परिजनों ने बताया कि एरिक इलेक्ट्रिशियन का काम करता था. वो 7 नवंबर को काम के सिलसिले में घर से निकला था. इसके बाद से ही वो लापता चल रहा था. जिसकी तलाश की जा रही थी. प्रारंभिक जांच में उसके शरीर पर चोट के कोई स्पष्ट निशान नहीं पाए गए हैं. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए कोरोनेशन अस्पताल भेजा है. जबकि, अभी मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है.
"पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह स्पष्ट हो सकेगी. मामले की बारीकी से जांच की जा रही है."- देवेंद्र चौहान, थाना नेहरू कॉलोनी प्रभारी