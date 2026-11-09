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देहरादून में खुखरी से युवक की बेरहमी से हत्या, सुसवा नदी किनारे से लापता इलेक्ट्रीशियन का मिला शव

डिजाइन इमेज ( ETV Bharat GFX )

देहरादून: रायपुर थाना क्षेत्र के तल्ला अधोईवाला में संपत्ति विवाद के चलते युवक की खुखरी से वार कर हत्या कर दी गई. आरोप है कि नितिन नाम के युवक ने खुखरी से हमला कर गौरव की जान ले ली. जबकि, हमले में उसका चचेरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया. मामले में पुलिस जांच के साथ ही आरोपियों की तलाश में जुट गई है. वहीं, सुसवा नदी किनारे जंगल में तीन दिनों से लापता इलेक्ट्रिशियन का शव मिला है.

खुखरी से युवक की हत्या: घायल व्यक्ति के मुताबिक, दिवाली पर गौरव मिठाई लेकर नहीं आया था, लेकिन आज शाम को गौरव उससे मिलने आया था. इसी दौरान परिवार के कुछ लोगों ने उसे घर के अंदर खींचने की कोशिश की. बीच-बचाव करने पहुंचे घायल युवक पर भी हमला किया गया. आरोप है कि उसके चाचा ने खुखरी से सिर और गर्दन पर वार किए. हमले में गौरव की मौत हो गई.