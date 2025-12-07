ETV Bharat / state

महराजगंज में युवक की कुल्हाड़ी से हत्या; 5 फीट के रास्ते को लेकर चल रहा था विवाद, भारी पुलिस बल तैनात

महराजगंज : जिले के भिटौली थाना क्षेत्र के भैंसा गांव में पांच फीट की जमीन और रास्ते के विवाद को लेकर रविवार शाम दो पक्षों में मारपीट हो गई. गांव में कुल्हाड़ी से किए गए हमले में एक युवक की मौत हो गई. घटना के बाद गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. एएसपी सिद्धार्थ कुमार भी मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण कर स्थानीय पुलिस को आवश्यक निर्देश दिए.

एएसपी सिद्धार्थ कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि जिले के भिटौली थाना क्षेत्र के भैंसा गांव में एक युवक पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया है. जांच में पता चला कि गांव के रहने वाले विनोद तिवारी (55) और बैजनाथ वर्मा के बीच पिछले छह महीनों से मकान निर्माण और पांच फीट के रास्ते को लेकर लगातार विवाद चल रहा था. रविवार शाम को दोनों पक्षों के बीच बहस छिड़ गई थी.