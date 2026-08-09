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अलीगढ़: जाम छलकाते समय हुआ विवाद, दोस्त ने ही दोस्त का रेत दिया गला, वारदात से इलाके में हड़कंप

आरोपी साथी फरजान वारदात के बाद से फरार है, पुलिस तलाश में जुटी है

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प्रतीकात्मक चित्र (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 9, 2026 at 2:40 PM IST

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अलीगढ़ : कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के भुजपुरा में शनिवार देर रात शराब पीने के दौरान हुए विवाद में एक युवक की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान भुजपुरा की ठाकुर वाली गली निवासी जावेद के रूप में हुई है. परिजनों ने उसके साथी ई-रिक्शा चालक फरजान पर हत्या का आरोप लगाया है. फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी हैं.

पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम संजीव कुमार ने बताया कि शनिवार देर रात यूपी-112 के माध्यम से भुजपुरा में झगड़े की सूचना मिली थी. पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. जांच में सामने आया कि दो व्यक्तियों के बीच विवाद और झगड़ा हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति ने दूसरे को चाकू मार दिया. घायल अवस्था में उसे उपचार के लिए जेएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई.

शुरुआती जांच के अनुसार, जावेद और उसका साथी फरजान देर रात एकसाथ बैठकर शराब पी रहे थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया. आरोप है कि तभी फरजान ने धारदार हथियार से जावेद के गले पर वार कर दिया. हमले में जावेद गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा. उसके बाद आरोपी फरार हो गया.

घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. खून से लथपथ जावेद को तत्काल उपचार के लिए जेएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक के परिवार में पत्नी और चार बच्चे हैं. पुलिस के मुताबिक, जावेद की पत्नी लंबे समय से अपने मायके में रह रही है.

सीओ ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मामले में सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें गठित की गई हैं और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है.

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