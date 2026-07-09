गोरखपुर में जमीनी विवाद में युवक की हत्या, पुलिस की भूमिका पर उठे सवाल
स्टे वाली जमीन के विवाद में युवक की हत्या, पेट में धारदार हथियार घोंपा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 9, 2026 at 10:47 AM IST
गोरखपुर: गुलरिया थाना क्षेत्र के सरहरी चौकी अंतर्गत टिकरिया गांव निवासी अमरनाथ गुप्ता की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई. घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जबकि स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. बताया जा रहा है कि गिरमिट चौराहे के पास स्थित एक जमीन को लेकर लंबे समय से दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा था. संबंधित भूमि पर न्यायालय से स्टे ऑर्डर होने की बात कही जा रही है. आरोप है कि इसके बावजूद बुधवार को विपक्षी पक्ष जमीन पर जबरन निर्माण कार्य करा रहा था. मृतक पक्ष का आरोप है कि इसकी जानकारी सरहरी चौकी पुलिस को दी गई थी, लेकिन निर्माण कार्य नहीं रुकवाया गया.
परिजनों का कहना है कि जमीन पर चल रहे विवाद और निर्माण कार्य का विरोध करने पर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई. आरोप है कि इसी दौरान विपक्षी पक्ष के एक व्यक्ति ने अमरनाथ गुप्ता के पेट में धारदार हथियार से वार कर दिया. हमला इतना गंभीर था कि हथियार पेट के आर-पार हो गया. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और हमलावर फरार हो गए.
गंभीर रूप से घायल अमरनाथ को परिजन तत्काल बीआरडी मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उनका इलाज शुरू किया। हालांकि, अत्यधिक रक्तस्राव और गंभीर चोट के कारण इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है. ग्रामीणों का आरोप है कि यदि जमीन पर स्टे के बावजूद हो रहे निर्माण को समय रहते पुलिस रोक देती, तो यह वारदात टाली जा सकती थी. लोगों ने सरहरी चौकी पुलिस की भूमिका की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है.
फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. एसपी सिटी निमिष पाटिल का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है. परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया है. पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी.
ये भी पढ़ेंः राम मंदिर चढ़ावा चोरी: चंपत राय का मंदिर छोड़ने से इनकार, कारसेवकपुरम तक पहुंची SIT जांच की आंच