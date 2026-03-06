ETV Bharat / state

डीजे बंद कराने को लेकर हुआ विवाद, चाकू से हमला कर युवक की हत्या

गिरिडीह: शहर के हुट्टी बाजार के समीप डीजे बंद कराने को लेकर विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ा कि एक पक्ष ने डीजे बजाने को लेकर विरोध कर रहे लोगों पर चाकू, भुजाली से वार कर दिया. इस दौरान एक युवक के सीने पर चाकू से वार किया गया, जिससे युवक ने दम तोड़ दिया. इस घटना में तीन लोग घायल भी हैं. जिसकी हत्या हुई उसका नाम अजय दास है. जबकि घायलों में अजय का भाई प्रवीण दास के अलावा प्रेम दास, राजेश दास शामिल हैं.

घटना को लेकर प्रवीण ने बताया कि देर रात तक बज रहे डीजे को बंद कराने उसका भाई अजय गया था. इस बीच कहा सुनी होने लगी. जिसके बाद मौके पर प्रवीण भी वहां पहुंचा, तो देखा कि रवि और उसका बेटा रूबी, रोनी हाथ में चाकू, भुजाली, अस्तुरा रखे हुए हैं. अचानक इनलोगों ने हमला कर दिया और अजय की जान ले ली.

घटना को लेकर जानकारी देते थाना प्रभारी (ईटीवी भारत)

डीएसपी के नेतृत्व में आरोपियों की खोज शुरू

इधर इस घटना की जानकारी मिलते ही डीएसपी नीरज कुमार सिंह के साथ थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर रतन सिंह सदर अस्पताल पहुंचे. डीएसपी ने मृतक के भाई प्रवीण से पूरे घटना की जानकारी ली. मृतक के घरवालों ने बताया कि किस तरह से डीजे बंद कराने को कहने मात्र से इस घटना को अंजाम दिया गया और हत्या कर दिया.