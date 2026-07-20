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बागपत में शराब पार्टी के बाद युवक की हत्या, शव को ट्रैक्टर से कुचलकर यमुना खादर में फेंका

रविवार को अंकुर का शव यमुना खादर में लावारिस पड़ा मिला

बागपत में युवक की हत्या
बागपत में युवक की हत्या (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 2:12 PM IST

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बागपत: जनपद के लुहारी गांव का रहने वाले अंकुर का शव रविवार को यमुना खादर में लावारिस पड़ा मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. मामले की सुचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों के तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. परिजनों का आरोप है कि अंकुर की पहले हत्या की गई, फिर शव को ट्रैक्टर से कुचलकर फेंक दिया गया.

बड़ौत क्षेत्राधिकारी अंशु जैन के अनुसार, मृतक की पहचान लुहारी गांव निवासी 30 वर्षीय अंकुर पुत्र राम मेहर के रूप में हुई है. परिजनों के मुताबिक, शनिवार शाम गांव के ही दो युवक अंकुर को यमुना से रेत निकालने के बहाने साथ ले गए. देर रात जब अंकुर घर नहीं लौटा तो परिवार के लोगों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला.

रविवार को तलाश के दौरान अंकुर का शव यमुना खादर में पड़ा मिला. परिजनों का आरोप है कि पहले धारदार हथियार से उसकी हत्या की गई और बाद में शव को ट्रैक्टर से कुचलकर सबूत मिटाने के लिए यमुना खादर में फेंक दिया गया. घटना की सूचना मिलते ही बड़ौत कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतक के पिता राममेहर ने गांव के चार लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है.

सीओ अंशु जैन ने बताया की इस मामले में मृतक के परिजनों से तहरीर प्राप्त कर ली गई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले के शीघ्र खुलासे के लिए पुलिस की दो टीमों का गठन किया गया है. सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है. जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी. वहीं, इस घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है और परिजन आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.

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