यमुनानगर में युवक की हत्या, 2 घायल, झगड़ा सुलझाने के बहाने बुलाया और गला काट दिया

यमुनानगर: हरियाणा के यमुनानगर में क्राइम ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है. अब गांव खजूरी में हुए हत्याकांड की सनसनीखेज वारदात से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है. देर शाम आपसी झगड़े में हुई चाकूबाजी में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है. मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है.

युवकों के बीच खूनी झड़प: दरअसल, मामला यमुनानगर के गांव खजुरी का है, जहां देर शाम नागल और खजुरी गांव के कुछ युवकों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. देखते ही देखते मामूली सी कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों पक्षों के बीच जमकर झगड़ा होने लगा. इसी दौरान हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि दोनों पक्षों में चाकूबाजी शुरु हो गई.

हमले में एक युवक की मौत: इस खूनी झड़प में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. जांच अधिकारी कुलदीप कुमार ने "बताया कि एक युवक के गले में तेजधार हथियार से चोट लगने से वह मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़ा. जिसकी मौके पर ही मौत हो गई. परिजन और ग्रामीण उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं, दूसरे घायल युवक की हालत भी नाजुक बताई जा रही थी. जिसे प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई रेफर कर दिया गया". वहीं, इस तरह आपसी झगड़े ने दो परिवारों के घरों में मातम पसरा दिया".