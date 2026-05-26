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हरियाणा के पानीपत में मां के कथित प्रेमी की हत्या, घर में देख आया गुस्सा, उतार दिया मौत के घाट

पानीपत : हरियाणा के पानीपत के मतलौडा थाना क्षेत्र के गांव वैसर में सोमवार देर रात एक युवक की हत्या से सनसनी फैल गई. मामले में 18 वर्षीय युवक विकास नरवाल पर अपनी मां के कथित प्रेमी सतीश की हत्या करने का आरोप है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल भिजवा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

विकास ने सतीश पर हमला किया : जानकारी के अनुसार मृतक सतीश सोमवार रात करीब 11 बजे महिला से मिलने उसके घर पहुंचा था. इसी दौरान महिला के बेटे विकास नरवाल ने उसे घर में देख लिया. आरोप है कि गुस्से में आए विकास ने सतीश पर हमला कर उसका गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. बताया जा रहा है कि घटना के बाद आरोपी युवक ने खुद पुलिस को सूचना दी. विकास के पिता लंबे समय से लकवे की बीमारी से पीड़ित हैं. हालांकि महिला और उसके परिवार ने प्रेम संबंधों के आरोपों से इनकार किया है.

हरियाणा के पानीपत में मां के कथित प्रेमी की हत्या (ETV Bharat)

प्री-प्लान हत्या का आरोप : मृतक के परिजन सुभाष ने आरोप लगाया कि सतीश की हत्या पहले से साजिश रचकर की गई है. उनका कहना है कि सतीश खेत से लौट रहा था, तभी उसे पकड़कर घर के अंदर ले जाया गया और गला घोंटकर हत्या कर दी गई. सुभाष ने आरोप लगाया कि इस घटना में केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पांच से छह लोग शामिल थे. उन्होंने महिला, उसके बेटे विकास, राजपाल, नीलम और राजपाल के बेटे का नाम लेते हुए सभी पर कार्रवाई की मांग की है. परिजनों का कहना है कि पुराने प्रेम संबंधों को लेकर दोनों परिवारों के बीच पहले से रंजिश चली आ रही थी.