हरियाणा के पानीपत में मां के कथित प्रेमी की हत्या, घर में देख आया गुस्सा, उतार दिया मौत के घाट
हरियाणा के पानीपत में एक युवक पर अपनी मां के कथित प्रेमी की हत्या का आरोप लगा है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
Published : May 26, 2026 at 9:10 PM IST
पानीपत : हरियाणा के पानीपत के मतलौडा थाना क्षेत्र के गांव वैसर में सोमवार देर रात एक युवक की हत्या से सनसनी फैल गई. मामले में 18 वर्षीय युवक विकास नरवाल पर अपनी मां के कथित प्रेमी सतीश की हत्या करने का आरोप है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल भिजवा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.
विकास ने सतीश पर हमला किया : जानकारी के अनुसार मृतक सतीश सोमवार रात करीब 11 बजे महिला से मिलने उसके घर पहुंचा था. इसी दौरान महिला के बेटे विकास नरवाल ने उसे घर में देख लिया. आरोप है कि गुस्से में आए विकास ने सतीश पर हमला कर उसका गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. बताया जा रहा है कि घटना के बाद आरोपी युवक ने खुद पुलिस को सूचना दी. विकास के पिता लंबे समय से लकवे की बीमारी से पीड़ित हैं. हालांकि महिला और उसके परिवार ने प्रेम संबंधों के आरोपों से इनकार किया है.
प्री-प्लान हत्या का आरोप : मृतक के परिजन सुभाष ने आरोप लगाया कि सतीश की हत्या पहले से साजिश रचकर की गई है. उनका कहना है कि सतीश खेत से लौट रहा था, तभी उसे पकड़कर घर के अंदर ले जाया गया और गला घोंटकर हत्या कर दी गई. सुभाष ने आरोप लगाया कि इस घटना में केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पांच से छह लोग शामिल थे. उन्होंने महिला, उसके बेटे विकास, राजपाल, नीलम और राजपाल के बेटे का नाम लेते हुए सभी पर कार्रवाई की मांग की है. परिजनों का कहना है कि पुराने प्रेम संबंधों को लेकर दोनों परिवारों के बीच पहले से रंजिश चली आ रही थी.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगा खुलासा : जांच अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि पुलिस को कंट्रोल रूम के माध्यम से गांव वैसर में हत्या की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां सतीश का शव मकान की छत पर पड़ा मिला. पुलिस के अनुसार फिलहाल शिकायत दर्ज कर ली गई है और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारण और अन्य तथ्यों का खुलासा हो सकेगा. फिलहाल पुलिस हत्या, रंजिश और कथित प्रेम प्रसंग, तीनों पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ा रही है.
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