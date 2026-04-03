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कान में दांत काटा, नुकीली हथियार से गले पर किया वार... फिर ईंट से कुचल कर की हत्या, पटना में सनसनीखेज वारदात

मसौढ़ी: राजधानी पटना से मसौढ़ी थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव स्थित मनसापुरण पंचरूपी हनुमान मंदिर के प्रांगण में एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई. शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही मसौढ़ी पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

हत्या का सदमा, मंदिर प्रांगण में मिला शव: मंदिर के प्रांगण में युवक का शव पड़ा देख आसपास के सैकड़ों ग्रामीण तुरंत वहां पहुंच गए. मृतक की पहचान बेलौटी गांव निवासी रूपेश कुमार (25 वर्ष), पुत्र अरुण पासवान के रूप में हुई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि अपराधियों की तलाश में छानबीन तेज कर दी गई है.

मसौढ़ी में हत्या (ETV Bharat)

पत्नी से हुई थी आखिरी बार बात: मृतक रूपेश कुमार की पत्नी गुड्डी देवी ने बताया कि कल शाम करीब 8 बजे मोबाइल पर उससे बात हुई थी. उसके बाद रात 11 बजे मोबाइल स्विच ऑफ हो गया. परिजन पूरे रात बेटे का इंतजार करते रहे, लेकिन सुबह मंदिर में उसका शव मिलने की सूचना मिली. परिवार के सदस्य रो-रोकर बुरा हाल हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं.

"रात में फोन आया था कि सब्जी लेकर घर आ रहे हैं, उसके बाद फिर बात नहीं हुई. मुझे आशंका है कि गांव का ही एक युवक है उनको बुलाकर ले गया और हत्या कर दिया है."-गुड्डी देवी, मृतक की पत्नी

मजदूरी से लौटते समय लापता हुआ युवक: मृतक के पिता अरुण पासवान ने बताया कि उनका बेटा धनरूआ के बरनी स्थित नली गली में चल रहे ढलाई कार्य पर मजदूरी करता था. शाम को दोस्तों के साथ घर लौट रहा था. शाम 8 बजे तक वह बलियारी पहुंच गया था, उसके बाद से वह गायब हो गया. परिवार को उसकी कोई खबर नहीं लगी.

"हमारा बेटा बरनी गांव में चल रहे ढलाई के कार्य में मजदूरी का काम करता था, कल शाम को अपने दोस्तों के साथ लौट रहा था लेकिन बीच रास्ते में कहीं निकल गया और सुबह में शव मिला है."-अरुण पासवान, मृतक के पिता

ग्रामीणों ने बताया घटनाक्रम: स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि बेलौटी गांव से करीब 12 मजदूर एक टेंपो रिजर्व कर बरनी में काम करने जाते हैं. कल शाम 8 बजे तक रूपेश उनके साथ बलियारी में था. उसके बाद किसी के फोन कॉल आने पर वह अलग हो गया. सुबह मंदिर प्रांगण में उसका शव मिला. ग्रामीणों ने पूरे मामले पर आश्चर्य जताया है.