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लखनऊ में अनिल हत्याकांड की गुत्थी सुलझी, शराब के पैसे नहीं देने पर की थी हत्या, पांच आरोपी गिरफ्तार

लखनऊ : बीकेटी थाना क्षेत्र में अमौली लॉन के सामने खाली प्लॉट में मिले शव मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. शराब के पैसों को लेकर हत्या की गई थी. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल सर्विलांस और मुखबिर की सटीक सूचना के आधार पर हत्या में शामिल पांच शातिर अभियुक्तों को किसान पथ हाईवे चंद्रिका देवी अंडरपास के पास से गिरफ्तार कर लिया है.

​पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल करते हुए पूरी खौफनाक दास्तान बयां की. 3 अगस्त को आरोपी बृजेश की गुमटी के पास बैठकर शराब पी रहे थे. वहीं पास में तरहैया सैरपुर निवासी अनिल कुमार (36) भी नशे की हालत में बैठा था. ​आरोपियों ने अनिल से शराब पीने के लिए पैसों की मांग की. अनिल ने पैसे देने से इनकार कर दिया, तो आरोपियों ने उसके साथ धक्का-मुक्की शुरू कर दी.

इसी हाथापाई के दौरान अनिल असंतुलित होकर प्लॉट की नींव में लगी ईंटों पर जा गिरा. ​ईंट से टकराने के कारण अनिल के सिर और आंख में गंभीर चोटें आईं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वारदात के बाद सभी आरोपी घबराकर अनिल का मोबाइल फोन लूटकर मौके से फरार हो गए.

डीसीपी उत्तरी अमित कुमार आनन्द ने बताया, ​3 अगस्त को शव मिलने के बाद परिजनों ने अत्यधिक शराब पीने से मौत की आशंका जताई थी और शरीर पर कोई बाहरी चोट नजर नहीं आ रही थी. हालांकि, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हेड इंजरी आने पर पुलिस का शक गहरा गया. ​जब बीकेटी पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल की, तो 3 अगस्त की सुबह 10:18 बजे अनिल कुछ युवकों के साथ हाथापाई करता हुआ दिखाई दिया.