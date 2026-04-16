ETV Bharat / state

भूमि विवाद ने ली जान: दांतारामगढ़ में युवक की गला दबाकर हत्या, 20 नामजद आरोपी, धरना जारी

सीकर: जिले के दांतारामगढ़ क्षेत्र में भूमि विवाद ने खूनी रूप ले लिया. करड़ मगरा इलाके में रात करीब एक बजे करीब 20 लोग ट्रैक्टर में निर्माण सामग्री लेकर पहुंचे और जबरन जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करने लगे. जब मृतक श्योजीराम ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसे घेर लिया और लाठियों व अन्य हथियारों से बेरहमी से पीटा. इसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई. बीच-बचाव करने आए परिवार के अन्य लोगों को भी पीटा गया. घटना के बाद ग्रामीणों में रोष है. आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्थानीय लोग अस्पताल पर धरने पर बैठ गए हैं. मृतक के भाई ने 20 नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है.

दांतारामगढ़ थाना अधिकारी जय सिंह बसेरा ने बताया कि करड़ मगरा इलाके में करीब 20 महिलाएं और पुरुष देर रात ट्रैक्टर में निर्माण सामग्री लेकर मृतक श्योजीराम के घर पहुंचे. आरोप है कि ये लोग जबरन जमीन पर कब्जा करने और निर्माण कार्य शुरू करने की नीयत से आए थे. मृतक श्योजीराम ने जब इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की और गला दबाकर हत्या कर दी. घटना रात करीब 1 बजे की बताई जा रही है. जब श्योजीराम ने अवैध कब्जे का विरोध किया तो हमलावरों ने उसे घेर लिया और लाठियों व अन्य हथियारों से हमला कर दिया. बीच-बचाव करने पहुंचे परिवार के अन्य लोगों के साथ भी मारपीट की गई, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए.