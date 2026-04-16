भूमि विवाद ने ली जान: दांतारामगढ़ में युवक की गला दबाकर हत्या, 20 नामजद आरोपी, धरना जारी
युवक ने जमीन पर जबरन कब्जा करने आए लोगों का विरोध किया तो आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया.
Published : April 16, 2026 at 4:05 PM IST
सीकर: जिले के दांतारामगढ़ क्षेत्र में भूमि विवाद ने खूनी रूप ले लिया. करड़ मगरा इलाके में रात करीब एक बजे करीब 20 लोग ट्रैक्टर में निर्माण सामग्री लेकर पहुंचे और जबरन जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करने लगे. जब मृतक श्योजीराम ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसे घेर लिया और लाठियों व अन्य हथियारों से बेरहमी से पीटा. इसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई. बीच-बचाव करने आए परिवार के अन्य लोगों को भी पीटा गया. घटना के बाद ग्रामीणों में रोष है. आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्थानीय लोग अस्पताल पर धरने पर बैठ गए हैं. मृतक के भाई ने 20 नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है.
दांतारामगढ़ थाना अधिकारी जय सिंह बसेरा ने बताया कि करड़ मगरा इलाके में करीब 20 महिलाएं और पुरुष देर रात ट्रैक्टर में निर्माण सामग्री लेकर मृतक श्योजीराम के घर पहुंचे. आरोप है कि ये लोग जबरन जमीन पर कब्जा करने और निर्माण कार्य शुरू करने की नीयत से आए थे. मृतक श्योजीराम ने जब इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की और गला दबाकर हत्या कर दी. घटना रात करीब 1 बजे की बताई जा रही है. जब श्योजीराम ने अवैध कब्जे का विरोध किया तो हमलावरों ने उसे घेर लिया और लाठियों व अन्य हथियारों से हमला कर दिया. बीच-बचाव करने पहुंचे परिवार के अन्य लोगों के साथ भी मारपीट की गई, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए.
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अस्पताल में घरने पर बैठे: घटना के बाद घायल अवस्था में श्योजीराम को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. शव को खाचरियावास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) की मोर्चरी में रखवाया गया है. घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन सीएचसी पहुंच गए, जिससे वहां तनावपूर्ण माहौल बन गया. आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्थानीय लोग धरने पर बैठ गए हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. परिजनों और ग्रामीणों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
थानाधिकारी बसेरा ने बताया कि इस जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और इस संबंध में पुलिस थाने में दो मुकदमे भी दर्ज हैं. एसडीएम कोर्ट द्वारा आरोपी पक्ष को कानूनी रूप से पाबंद किया गया था, फिर भी उन्होंने देर रात अवैध कब्जे का प्रयास किया. मृतक के भाई मूलचंद जाट ने करीब 20 नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश जारी है.