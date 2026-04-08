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कोटा में पुरानी रंजिश में हत्या: बदमाश ने पहले आंखों में मिर्ची झोंकी, फिर खंजर से किए वार... डेढ़ वर्षीय मासूम बाल-बाल बची

कानूनी कार्रवाई करती पुलिस ( ETV Bharat Kota )