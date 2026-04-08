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कोटा में पुरानी रंजिश में हत्या: बदमाश ने पहले आंखों में मिर्ची झोंकी, फिर खंजर से किए वार... डेढ़ वर्षीय मासूम बाल-बाल बची

मृतक और आरोपी में पहले से रंजिश चल रही थी. रंजिश को लेकर ही आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया.

Youth murdered in Kota
कानूनी कार्रवाई करती पुलिस (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 8, 2026 at 10:56 AM IST

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कोटा: शहर के रामपुरा कोतवाली थाना इलाके में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है. यह घटनाक्रम मंगलवार रात को लाडपुरा इमली चौक में हुआ, जिसमें एक युवक ने दूसरे पर खंजर से हमला कर दिया. इससे पहले उसकी आंखों में मिर्ची झोंकी थी. मृतक युवक के गोद में उसकी बेटी भी थी. मोहम्मद सुल्तान ने चाकू से बचने की कोशिश की, तभी उसकी बेटी भी चोटिल हुई. युवक को गंभीर रूप से घायल होने पर परिजन एमबीएस अस्पताल लेकर गए. सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. युवक ने देर रात दम तोड़ दिया.

रामपुरा कोतवाली थाना अधिकारी महेंद्र मारू ने बताया कि घटनाक्रम रात 8 से 9 बजे के बीच इमली चौक, लाडपुरा में हुआ. इसी इलाके में रहने वाले 30 वर्षीय मोहम्मद सलमान और सोहेल के बीच पुराना झगड़ा चल रहा है. धारदार हथियार से गंभीर रूप से घायल होने पर सलमान को एमबीएस अस्पताल भर्ती करवाया गया, जहां देर रात 2:00 बजे उसने दम तोड़ दिया.

पढ़ें: सिंघाना में युवक की गोली मारकर हत्या, भरतपुर में लूट का विरोध करने पर फायरिंग में युवक घायल

उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया. इस मामले में पहले हत्या के प्रयास का मुकदमा रात को ही दर्ज कर लिया गया था, लेकिन बाद में हत्या की धाराएं भी जोड़ दी गई हैं. मौके पर एफएसएल और एमओबी टीम ने साक्ष्य एकत्रित किए हैं. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है. सोहेल के खिलाफ पहले से भी मुकदमे दर्ज हैं.

बालिका को लगी खंजर से चोट: मृतक के भाई सुल्तान अली का कहना है कि मोहम्मद सलमान कूलर की बॉडी बनाने का काम करता था. मोहल्ले के ही रहने वाले सोहेल से उसकी लड़ाई हो गई थी. सोहेल पहले से ही बदमाश है. कुछ दिन पहले हुई लड़ाई की रंजिश रखते हुए वह एक हाथ में मिर्ची और दूसरे हाथ में खंजर लेकर पहुंचा. मोहम्मद सलमान डेढ़ वर्षीय बेटी को गोद में लेकर घूम रहा था. इसी दौरान सोहेल और उसके साथियों ने उसकी आंखों में मिर्ची डाल दी और सोहेल ने पेट पर आधा दर्जन वार किए, जिससे आंतें बाहर आ गईं. जब उस पर हमला किया जा रहा था, तब वह बचाव कर रहा था, इस दौरान उसकी बेटी को भी खंजर से चोट लग गई. गनीमत रही कि बालिका को अधिक चोट नहीं आई, नहीं तो उसकी भी जान चली जाती.

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