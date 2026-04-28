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कानपुर में युवक की हत्या, परिजनों ने सड़क पर शव रख किया विरोध प्रदर्शन, हाईवे पर लगा 4 KM लंबा जाम

रविवार शाम से गायब था युवक. सोमवार सुबह मिली थी लाश. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर : थाना कैंट इलाके के एक युवक की हत्या के बाद मंगलवार को आक्रोशित परिजनों ने कानपुर-शुक्लागंज मार्ग के गोला घाट तिराहे पर शव रखकर जोरदार प्रदर्शन किया. हंगामे के चलते करीब डेढ़ घंटे तक यातायात पूरी तरह ठप रहा और हाईवे पर चार किलोमीटर लंबा जाम लग गया. पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और आरोपियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया. इसके बाद जाम खुला. मृतक की पहचान कैंट के नई बस्ती निवासी मोनू जायसवाल (30) के रूप में हुई है, जो सिम कैनोपी लगाने का काम करता था. पिता ओमप्रकाश ने बताया, मोनू रविवार शाम को करीब 20 हजार रुपये की उधारी लेने शुक्लागंज गया था, जिसके बाद वह संदिग्ध रूप से लापता हो गया. सोमवार सुबह उन्नाव के मराला चौकी क्षेत्र में उसका शव बरामद हुआ. हत्यारों ने शव को तेजाब से झुलसा दिया था, ताकि पहचान मिटाई जा सके. पुलिस कर रही मामले की जांच. (Video Credit; ETV Bharat)