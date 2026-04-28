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कानपुर में युवक की हत्या, परिजनों ने सड़क पर शव रख किया विरोध प्रदर्शन, हाईवे पर लगा 4 KM लंबा जाम

परिजनों ने कानपुर-शुक्लागंज मार्ग के गोला घाट तिराहे पर शव रखकर जोरदार प्रदर्शन किया. पुलिस केस दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही है.

रविवार रात से गायब था युवक. सोमवार सुबह मिली थी लाश.
रविवार शाम से गायब था युवक. सोमवार सुबह मिली थी लाश. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 9:48 PM IST

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कानपुर : थाना कैंट इलाके के एक युवक की हत्या के बाद मंगलवार को आक्रोशित परिजनों ने कानपुर-शुक्लागंज मार्ग के गोला घाट तिराहे पर शव रखकर जोरदार प्रदर्शन किया. हंगामे के चलते करीब डेढ़ घंटे तक यातायात पूरी तरह ठप रहा और हाईवे पर चार किलोमीटर लंबा जाम लग गया. पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और आरोपियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया. इसके बाद जाम खुला.

मृतक की पहचान कैंट के नई बस्ती निवासी मोनू जायसवाल (30) के रूप में हुई है, जो सिम कैनोपी लगाने का काम करता था. पिता ओमप्रकाश ने बताया, मोनू रविवार शाम को करीब 20 हजार रुपये की उधारी लेने शुक्लागंज गया था, जिसके बाद वह संदिग्ध रूप से लापता हो गया. सोमवार सुबह उन्नाव के मराला चौकी क्षेत्र में उसका शव बरामद हुआ. हत्यारों ने शव को तेजाब से झुलसा दिया था, ताकि पहचान मिटाई जा सके.

पुलिस कर रही मामले की जांच. (Video Credit; ETV Bharat)

सात महीने पहले हुई थी शादी, पत्नी है गर्भवती : मोनू की शादी महज सात महीने पहले सितंबर 2025 में हुई थी. पत्नी गर्भवती है. पत्नी अंतिमा ने बताया कि रविवार रात 9 बजे आखिरी बार मोनू से बात हुई थी, तब वह डरा हुआ लग रहा था और अचानक फोन कट गया. घर की दुखद घड़ी को देखते हुए परिवार ने अभी तक अंतिमा को उसके पति की मौत की खबर नहीं दी है.

सूचना पर पहुंचे पुलिस अधिकारी : घटना की सूचना पर डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता और एडीसीपी शिवा सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. डीसीपी ने बताया कि मामला उन्नाव के गंगाघाट थाना क्षेत्र का है. परिजनों से मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. कानपुर और उन्नाव पुलिस की टीमें मिलकर घटनास्थल का मुआयना करेंगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

घंटों फंसे रहे राहगीर : प्रदर्शन के कारण कानपुर और शुक्लागंज के बीच आवागमन पूरी तरह बंद हो गया, जिससे सैकड़ों छोटे-बड़े वाहन जाम में फंस गए. पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद परिजनों को समझाकर शव को अंतिम संस्कार के लिए भेजा और यातायात सुचारू कराया. फिलहाल एहतियात के तौर पर क्षेत्र में पुलिस बल तैनात है.

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