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सादुलपुर सीमा पर जोहड़ में युवक का शव, सीने में गोली मारकर हत्या, हरियाणा का था मृतक

सादुलपुर (चूरू): राजस्थान-हरियाणा सीमा पर सादुलपुर क्षेत्र के सूरतपुरा गांव के पास जोहड़ में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई. युवक के सीने में गोली मारकर हत्या की गई है. शव सूरतपुरा जोहड़ के पास कच्चे रास्ते पर लहूलुहान हालत में पड़ा मिला था. ग्रामीणों ने सुबह शव देखकर पुलिस को सूचना दी.

चूरू के पुलिस अधीक्षक निश्चय प्रसाद एम ने बताया कि मृतक की पहचान हरियाणा के विदवान गांव निवासी अनिल खींचड़ के रूप में हुई है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि युवक की हत्या गोली मारकर की गई है. उसके सीने पर गोली का निशान मिला है. शव की हालत देखकर लग रहा है कि हत्या कुछ घंटे पहले ही की गई है.

सूचना पर ASP रिछपाल सिंह, DSP हरि सिंह, सादुलपुर थानाधिकारी राजेश कुमार सिहाग, ASI राजकुमार भारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से पूछताछ की. पुलिस को आशंका है कि युवक की हत्या हरियाणा में करने के बाद आरोपी शव को राजस्थान सीमा में लाकर फेंक गए, ताकि पहचान छिपाई जा सके.

एफएसएल टीम ने जुटाए साक्ष्य: मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर FSL टीम को बुलाया गया. टीम ने घटनास्थल से खून के नमूने, गोली के खोल और अन्य साक्ष्य जुटाए हैं. हरियाणा पुलिस भी सूचना मिलने पर राजस्थान पहुंच गई है. दोनों राज्यों की पुलिस संयुक्त रूप से जांच कर रही है. हत्या के कारणों का अभी पता नहीं चला है. पुरानी रंजिश, लेन-देन या प्रेम प्रसंग को लेकर भी जांच की जा रही है. पुलिस ने शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है.

दो नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज: मृतक की पहचान हरियाणा के विदवान गांव निवासी अनिल उर्फ मौल्ड के रूप में हुई है. मृतक के भाई सुनील निवासी गांव विदवान, तहसील सिवानी, जिला भिवानी, हरियाणा ने पुलिस थाना राजगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई है. रिपोर्ट के अनुसार, 6 नवंबर 2026 को शाम करीब 5.30 बजे उसके भाई अनिल उर्फ मौल्ड को दो लड़के एक बलेनो कार में अपने साथ ले गए थे. उन लड़कों के नाम मोनू (निवासी गोडा, तहसील तोशाम) और काला पिलानिया (निवासी घंघाला, तहसील सिवानी) हैं. कल रात से ही उसके भाई अनिल का कोई पता नहीं चल रहा था और न ही उसका फोन लग रहा था. परिजनों ने बार-बार फोन करने का प्रयास किया, लेकिन मोबाइल बंद आ रहा था. आज 7 नवंबर 2026 को सुबह करीब 11.30 बजे व्हाट्सएप के माध्यम से गांव के ही एक परिचित से उसके भाई की मौत की सूचना मिली. उसका शव सूरतपुरा गांव (तहसील राजगढ़) के नीमवाला जोहड़ में मिला है. परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. साथ ही, मेडिकल बोर्ड से मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों को सौंप दिया गया है.

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