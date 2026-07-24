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ग्रेटर नोएडा में युवक की हत्या, कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी से हुआ था झगड़ा

नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के कासना थाना क्षेत्र में प्रेम संबंधों को लेकर दो दोस्तों के बीच हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. एक ही कंपनी में काम करने वाले दोनों युवकों ने कथित तौर पर धारदार हथियार से एक-दूसरे पर हमला कर दिया. घटना में एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

घटना सिरसा गोलचक्कर के पास सर्विस रोड पर घटित हुई है. पुलिस को देर रात 112 पर सूचना मिली कि दो लोग गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़े हैं. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान 32 वर्षीय सुरेश की मौत हो गई. वहीं, 40 वर्षीय नरेश की हालत नाजुक बनी हुई है और उसका इलाज जारी है.

एडीसीपी संतोष कुमार का कहना है कि घटना के पीछे प्रेम संबंध से जुड़ा विवाद प्रारंभिक कारण के रूप में सामने आया है. हालांकि पूरे घटनाक्रम की हर एंगल से जांच की जा रही है. दोनों युवक एक ही कंपनी में काम करते थे. नरेश का सिरसा गांव की एक महिला से पिछले 6 सालों से प्रेम संबंध था. हाल ही में महिला ने नरेश से दूरी बनाकर सुरेश से बातचीत शुरू कर दी थी. इसी बात को लेकर दोनों के बीच तनाव चल रहा था.

धारदार हथियार से एक-दूसरे पर हमला किया