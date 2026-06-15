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गोरखपुर: प्रेम प्रसंग में युवक की चाकू मारकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

चचेरे भाई की मौसी के साथ प्रेम प्रसंग में युवक का हत्या, पुलिस जांच में जुटी.

प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या
प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 2:09 PM IST

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गोरखपुर: गीडा थाना क्षेत्र के बनगावा में रविवार की रात को एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस के मुताबिक, युवक का चचेरे भाई की सगी मौसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. इससे नाराज चचेरे भाई ने प्लान बनाकर युवक की हत्या कर दी. घटना के बाद से इलाके में अफरातफरी का माहौल है. पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत अन्य संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

सीओ गीडा योगेंद्र सिंह के अनुसार, मृतक विजय का बनगावा के ही रहने वाला विनय कुमार की मौसी से प्रेम संबंध था. इसी बात को लेकर दोनों में लंबे समय से तनाव और विवाद चल रहा था. मृतक विजय के प्रेम संबंध को लेकर आरोपी विनय- मृतक विजय से हमेशा नाराज रहता था, कई बार दोनों के बीच कहासुनी भी हो चुकी थी.

सीओ गीडा योगेंद्र सिंह (Photo Credit : ETV Bharat)


सीओ ने बताया कि रविवार की रात 14 जून को अचानक दोनों में विवाद हुआ और हिंसक रूप ले लिया, जिसमें विनय ने अपने साथियों के साथ मिलकर विजय पाल पर चाकू से हमला कर दिया. हमले में विजय गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद मौके पर मौजूद परिजनों ने उसे तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पहले से मौजूद चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद, उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया.


मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की टीम ने युवक को बचाने का कोफी प्रयास किया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण इलाज के दौरान विजय की मौत हो गई. युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया, जबकि गांव में तनाव का माहौल है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

घटना की सूचना मिलते ही सीओ योगेंद्र सिंह और गीडा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. सीओ योगेंद्र सिंह के मुताबिक, मामले का मुख्य आरोपी विनय कुमार समेत अन्य लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. तहरीर और साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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