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एटा में दिव्यांग पत्नी के सामने युवक को मारी गोली, तीन संदिग्धों की तलाश

परिजनों ने पुलिस को बताया कि घर के पास से तीन लोग घसीट कर ले गए और गोली मार दी.

Farrukhabad Murder
एटा में दिव्यांग पत्नी के सामने पति का क़त्ल. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 4:43 PM IST

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Updated : June 9, 2026 at 5:05 PM IST

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फर्रुखाबाद / एटा : यूपी के एटा में सोमवार रात पत्नी को शौच कराने निकले युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. परिजनों के मुताबिक लौटते समय घर के दरवाजे के पास मिले तीन लोग युवक को 10 मीटर तक घसीटकर ले गए और गोली मार दी.

परिजन युवक को लेकर डॉ. राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल फर्रुखाबाद पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. युवक की मौत से परिवार में कोहराम मचा है. सूचना पर पुलिस भी पहुंची और छानबीन की है. तीन संदिग्धों की तलाश की जा रही है.

एटा में दिव्यांग पत्नी के सामने पति का क़त्ल. (ईटीवी भारत)

मृतक के चाचा मुलायम सिंह ने पुलिस को बताया कि एटा के अलीगंज क्षेत्र में ग्राम साड़नपुर निवासी आशीष पुत्र रनवीर सिंह (21) पत्नी को सोमवार आधी रात शौच कराने के लिए निकला था. इसके बाद वह लौट रहा था.

चाचा मुलायम सिंह ने आरोप लगाया है कि घर के पास तीन लोग खड़े दिखाई दिए. उन्होंने आशीष को दबोच लिया. चीखने-चिल्लाने पर आशीष को करीब 10 मीटर तक घसीट ले गए और गोली मार दी.

Farrukhabad Murder
एटा में दिव्यांग पत्नी के सामने पति का क़त्ल. (ईटीवी भारत)

गोली चलने की आवाज सुन परिजन दौड़े. आनन-फानन में आशीष को लेकर डॉ. राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल फर्रुखाबाद पहुंचे. जहां डॉक्टर ने आशीष को मृत घोषित कर दिया.

थाना कादरीगेट प्रभारी कपिल चौधरी ने बताया शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. अलीगंज पुलिस को सूचना दे दी गई है. वहां की पुलिस भी आई है. अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

Last Updated : June 9, 2026 at 5:05 PM IST

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