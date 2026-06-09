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एटा में दिव्यांग पत्नी के सामने युवक को मारी गोली, तीन संदिग्धों की तलाश

एटा में दिव्यांग पत्नी के सामने पति का क़त्ल. ( ईटीवी भारत )

एटा में दिव्यांग पत्नी के सामने पति का क़त्ल. (ईटीवी भारत)

परिजन युवक को लेकर डॉ. राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल फर्रुखाबाद पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. युवक की मौत से परिवार में कोहराम मचा है. सूचना पर पुलिस भी पहुंची और छानबीन की है. तीन संदिग्धों की तलाश की जा रही है.

फर्रुखाबाद / एटा : यूपी के एटा में सोमवार रात पत्नी को शौच कराने निकले युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. परिजनों के मुताबिक लौटते समय घर के दरवाजे के पास मिले तीन लोग युवक को 10 मीटर तक घसीटकर ले गए और गोली मार दी.

मृतक के चाचा मुलायम सिंह ने पुलिस को बताया कि एटा के अलीगंज क्षेत्र में ग्राम साड़नपुर निवासी आशीष पुत्र रनवीर सिंह (21) पत्नी को सोमवार आधी रात शौच कराने के लिए निकला था. इसके बाद वह लौट रहा था.

चाचा मुलायम सिंह ने आरोप लगाया है कि घर के पास तीन लोग खड़े दिखाई दिए. उन्होंने आशीष को दबोच लिया. चीखने-चिल्लाने पर आशीष को करीब 10 मीटर तक घसीट ले गए और गोली मार दी.

एटा में दिव्यांग पत्नी के सामने पति का क़त्ल. (ईटीवी भारत)

गोली चलने की आवाज सुन परिजन दौड़े. आनन-फानन में आशीष को लेकर डॉ. राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल फर्रुखाबाद पहुंचे. जहां डॉक्टर ने आशीष को मृत घोषित कर दिया.

थाना कादरीगेट प्रभारी कपिल चौधरी ने बताया शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. अलीगंज पुलिस को सूचना दे दी गई है. वहां की पुलिस भी आई है. अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.