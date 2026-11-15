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फिरोजाबाद में युवक की हत्या; जेल से छूटने के बाद वारदात को अंजाम देने का आरोप, गांव में पुलिस बल तैनात

फाइल फोटो ( Photo credit: ETV Bharat )

फिरोजाबाद : जनपद में रविवार को एक निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी की पीट-पीट कर हत्या कर दी. आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने वारदात को अंजाम दिया. आरोपी पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही फरार हो गए. पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया है. पुलिस आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर तलाश में जुटी है. घटना की संवेदनशीलता के मद्देनजर गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है.

सीओ चंचल त्यागी ने बताया कि आज सुबह करीब पांच बजे 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना एका के ग्राम सिंहपुर में पारवारिक विवाद के चलते दो पक्षों में लड़ाई-झगड़ा हुआ है. सूचना पर तत्काल थाना एका पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया.