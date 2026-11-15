फिरोजाबाद में युवक की हत्या; जेल से छूटने के बाद वारदात को अंजाम देने का आरोप, गांव में पुलिस बल तैनात
सीओ चंचल त्यागी ने बताया कि थाना एका पर अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 6:26 PM IST
फिरोजाबाद : जनपद में रविवार को एक निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी की पीट-पीट कर हत्या कर दी. आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने वारदात को अंजाम दिया. आरोपी पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही फरार हो गए. पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया है. पुलिस आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर तलाश में जुटी है. घटना की संवेदनशीलता के मद्देनजर गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है.
सीओ चंचल त्यागी ने बताया कि आज सुबह करीब पांच बजे 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना एका के ग्राम सिंहपुर में पारवारिक विवाद के चलते दो पक्षों में लड़ाई-झगड़ा हुआ है. सूचना पर तत्काल थाना एका पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया.
उन्होंने बताया कि मौके पर प्रदीप जो घायल अवस्था में था, उसे तत्काल उपचार के लिये जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई. इस संबंध में शव का पंचायतनामा, पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है तथा वादी की तहरीर के आधार पर थाना एका पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
मामला एका थाना क्षेत्र के गांव सिंहपुर उडेसर का है. गांव के ही रहने वाले प्रदीप कुमार (30) एक निजी फाइनेंस कंपनी में जॉब करते थे. दो दिन पूर्व यानी कि शुक्रवार को रास्ते मे ट्रैक्टर खड़ा करने को लेकर कुछ लोगों से प्रदीप की पत्नी का विवाद हुआ था.
आरोप है कि दूसरे पक्ष ने इस दौरान मारपीट की थी. इस मामले में महिला ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी थी और पुलिस ने शांति भंग की धाराओं में केस दर्ज कर कुछ लोगों को जेल भी भेजा था. शनिवार को आरोपी जमानत पर रिहा होकर घर आये थे.
सरिता के मुताबिक, उनके पति प्रदीप कुमार रविवार की सुबह गांव नगला चित्तर निवासी अपने एक दोस्त को छोड़कर घर आ रहे थे. आरोप है कि रास्ते में जोरवरपुर के समीप आरोपियों ने प्रदीप को पकड़ लिया और उनके साथ जमकर मारपीट की. आरोपी वारदात के बाद मौके से फरार हो गए.
जानकारी मिलने पर परिजन प्रदीप को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डाॅक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों, ग्रामीणों से जानकारी जुटाई. साथ ही प्रदीप के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया.
यह भी पढ़ें : कानपुर के अपार्टमेंट की छठी मंजिल से गिरकर व्यवसाई के बेटे की मौत, घरवालों ने जताई हत्या का आशंका