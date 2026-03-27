ETV Bharat / state

दिल्ली के अलीपुर नशा मुक्ति केंद्र में युवक की चाकू घोंपकर हत्या, एक घंटे में आरोपी गिरफ्तार; जानें पूरा मामला

नई दिल्ली: उत्तर बाहरी जिले के अलीपुर थाना पुलिस ने हिरणकी स्थित एक नशा मुक्ति केंद्र में हत्या का मामला सामने आया है. घटना का पुलिस ने महज एक घंटे में खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार, घटना कश्मीरी कॉलोनी, हिरणकी स्थित 'किरनदीप फाउंडेशन' नशा मुक्ति केंद्र में हुई, जहां 22 वर्षीय अरुण कुमार की चाकू मारकर हत्या कर दी गई.

डीसीपी आउटर नॉर्थ हरेश्वर स्वामी ने बताया की पुलिस को सुबह चाकूबाजी की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम तुरंत मौके पर पहुंची. हालांकि तब तक घायल को पहले ही बुराड़ी अस्पताल ले जाया जा चुका था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक अरुण कुमार सत्य विहार, बुराड़ी का निवासी था और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से संबंध रखता था. परिजनों के अनुसार, वह किशोरावस्था से ही नशे का आदी हो गया था, जिसके चलते उसे इलाज के लिए इस केंद्र में भर्ती कराया गया था.

बदला लेने के लिए वारदात को अंजाम: घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में तुरंत विशेष टीम का गठन किया गया. जांच के दौरान पुलिस ने मौके पर मौजूद आरोपी अरुण जोशी (27) को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल खून से सना चाकू भी बरामद किया गया है. पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि कुछ दिन पहले उसका झगड़ा हुआ था और गाली-गलौज से आहत होकर उसने बदला लेने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया. जांच में सामने आया कि घटना के समय नशा मुक्ति केंद्र में करीब 27 मरीज भर्ती थे. पुलिस ने मौके से सीसीटीवी फुटेज, खून के नमूने समेत अन्य साक्ष्य भी कब्जे में लिए हैं, जो आरोपी की संलिप्तता की पुष्टि करते हैं.