गोरखपुर: बारात में खाने को लेकर हुए विवाद में युवक की हत्या, दो गिरफ्तार
कपड़े पर भोजन गिरने से शुरू हुए विवाद में पहले कहासुनी हुई, फिर सरफिरों ने कर दी सुमित की हत्या.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 9, 2026 at 2:32 PM IST
गोरखपुर: गोरखपुर के शाहपुर इलाके में शुक्रवार रात एक शादी समारोह उस समय मातम में बदल गई, जब मामूली विवाद में कुछ मनबढ़े युवकों ने एक युवक की पेट में चाकू मार कर हत्या कर दी, इसके बाद शादी समारोह में कोहराम मच गया, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी.
सीओ कैंट अरुण कुमार एस के अनुसार, शाहपुर थाना क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी में रहने वाले सुमित कुमार एक शादी में शामिल होने बिछिया के ताड़ीखाना इलाके के बघेल मैरिज लॉन गया था. बराती खाना खा रहे थे. इसी दौरान कुछ युवकों के बीच कपड़े पर खाना गिरने को लेकर कहासुनी हो गई, पहले दो पक्षों में बहस हुई, फिर मामला मारपीट तक पहुंच गया.
इसी दौरान कुछ युवकों ने सुमित कुमार के पेट में चाकू मार दिया. चाकू लगते ही बारात में अफरा-तफरी मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे. घटना की सूचना मिलते ही शाहपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल सुमित को तुरंत बीआरडी मेडिकल कॉलेज के नेहरू अस्पताल ले गई, जहां के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
बताया जा रहा है कि सुमित की शादी केवल तीन महीने पहले ही हुई थी. उसकी मां रेलवे में सफाईकर्मी हैं. इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. उधर सुमित कुमार की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. शादी समारोह का माहौल भी पूरी तरह गम में बदल गया. सीओ का कहना है कि घटना में शामिल अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है. पुलिस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई करेगी. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच की जा रही है.
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