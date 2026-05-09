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गोरखपुर: बारात में खाने को लेकर हुए विवाद में युवक की हत्या, दो गिरफ्तार

गोरखपुर: गोरखपुर के शाहपुर इलाके में शुक्रवार रात एक शादी समारोह उस समय मातम में बदल गई, जब मामूली विवाद में कुछ मनबढ़े युवकों ने एक युवक की पेट में चाकू मार कर हत्या कर दी, इसके बाद शादी समारोह में कोहराम मच गया, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी.

सीओ कैंट अरुण कुमार एस के अनुसार, शाहपुर थाना क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी में रहने वाले सुमित कुमार एक शादी में शामिल होने बिछिया के ताड़ीखाना इलाके के बघेल मैरिज लॉन गया था. बराती खाना खा रहे थे. इसी दौरान कुछ युवकों के बीच कपड़े पर खाना गिरने को लेकर कहासुनी हो गई, पहले दो पक्षों में बहस हुई, फिर मामला मारपीट तक पहुंच गया.

इसी दौरान कुछ युवकों ने सुमित कुमार के पेट में चाकू मार दिया. चाकू लगते ही बारात में अफरा-तफरी मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे. घटना की सूचना मिलते ही शाहपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल सुमित को तुरंत बीआरडी मेडिकल कॉलेज के नेहरू अस्पताल ले गई, जहां के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.