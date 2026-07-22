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दरभंगा में युवक की हत्या, मो. रेहान से 2.5 लाख लूटकर फरार हुए बदमाश

दरभंगा में एक युवक की बीच सड़क पर चाकू घोंपकर हत्या के बाद उसके पास 2.5 लाख लूटकर बदमाश फरार हो गए. पढ़ें पूरी वारदात

Darbhanga Murder
दरभंगा में युवक की हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 22, 2026 at 11:47 AM IST

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Updated : July 22, 2026 at 12:14 PM IST

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दरभंगा: बिहार के दरभंगा में मंगलवार रात एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई. मर्डर के बाद बदमाश उसके पास से करीब 2.5 लाख रुपये लूटकर फरार हो गए. मृतक की पहचान 21 वर्षीय मो. रेहान के रूप में हुई है, जो पास के ही हार्डवेयर की दुकान में काम करता था. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

दरभंगा में युवक की हत्या: वारदात के बाद स्थानीय लोगों ने बताया कि मो. रेहान डीह टोला छतवन निवासी मो. अशरफ अली का पुत्र था. वह पप्पू हार्डवेयर दुकान में काम करता था और दुकान के हिसाब-किताब की जिम्मेदारी भी उसी के पास थी. मंगलवार कि देर शाम बुलेट से वह दुकान की बिक्री के 2.5 लाख रुपये लेकर अपने मालिक को देने जा रहा था.

Darbhanga Murder
केवटी थाना पुलिस (ETV Bharat)

2.5 लाख मालिक को देने जा रहा था: इसी दौरान रास्ते में बदमाशों ने उसकी बाइक को रोका और चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इस बात की सूचना मिलते ही केवटी थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल रेहान को केवटी पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

''रेहान पप्पू हार्डवेयर की दुकान में तीन साल से काम कर रहा था. मालिक का वफादार था, दुकान का सारा हिसाब-किताब उसे के जिम्मे था. कल रात दुकान बंद करने के बाद 2.5 लाख रूपया लेकर मालिक के घर पहुंचाने जा रहा था, तभी उसकी किसी ने हत्या कर दी." - मजहूल रहमान, स्थानीय

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मजहूल रहमान, स्थानीय (ETV Bharat)

क्या बोली केवटी पुलिस?: घटना को लेकर केवटी थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि ''घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है. आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और अपराधियों की पहचान के लिए विभिन्न बिंदुओं पर जांच की जा रही है. जल्द ही मामले का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.''

युवक की हत्या से इलाके में दहशत: युवक मो. रेहान की हत्या की खबर देखते-देखते पूरे इलाके में फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही घरवालों में कोहराम मच गया. फिलहाल केवली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया है.

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Last Updated : July 22, 2026 at 12:14 PM IST

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