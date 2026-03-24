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बिहार में खनन माफियाओं का आतंक, पुलिस को सूचना देने के शक में युवक को मार डाला

पहले मारी गोली, फिर पिटाई: परिजनों ने बताया कि वकील अपनी खीरा दुकान जा रहा था, उसी दौरान खनन माफियाओं ने उसे अगवा कर लिया. पहले उसके दोनों पैरों में गोली मारी गई, उसके बाद लाठी-डंडों से पिटाई की. जिस वजह से उसकी मौत हो गई.

पुलिस मुखबिर होने के शक पर मार डाला: मृतक की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव के रहने वाले मोहम्मद वकील (35 वर्ष) के रूप में हुई है. अपराधियों को शक था कि मो. वकील ही अवैध बालू को लेकर पुलिस को सूचना पहुंचाता था. इसी को लेकर पहले उसे गोली मारी गई और फिर पीट-पीटकर मार डाला. हत्या का आरोप चुनचुन सिंह और मुन्ना सिंह पर लगा है.

परिजनों पर भी किया हमला: वहीं, घटना की सूचना मिलने के बाद जब उनके परिजन वहां पहुंचे तो हमलावरों ने उन पर भी हमला कर दिया. इस घटना में 5 लोग घायल हुए हैं. घायलों में पुलिस के जवान मोहम्मद मनौव्वर भी शामिल हैं, जोकि मो. वकील के रिश्तेदार हैं. मृतक मोहम्मद वकील के जीजा मोहम्मद जहांगीर चौकादर हैं.

घटना में 5 लोग घायल (ETV Bharat)

क्या बोले मृतक के भाई?: मृतक के भाई मोहम्मद शमशेर ने बताया कि हम लोग जब तक पुलिस को फोन करते, तब तक खबर आई की उसकी हत्या हो गई है. जब हम लोग वहां गए तो चुनचुन सिंह, मुन्ना सिंह समेत कई लोगों ने हम लोगों की पिटाई कर दी. मोहनपुर के सभी लोग तमाशा देख रहे थे. हम लोगों को आतंकवादी कहा. पिस्टल निकाला और मेरे भाई के कमर में गोली मार दी और कहा कि तुम्हारे घर को आग लगा देंगे.

''मेरा भाई मोहम्मद मुनव्वर हुसैन पुलिस में है. अभी सिवान में पोस्टेड है, वो भी घायल है. जिन लोगों ने मारा वे लोग बालू माफिया है, स्मैक बेचते है और खुलेआम कहते है कि जिला प्रशासन मेरे पॉकेट में है.'' - मोहम्मद शमशेर, मृतक का भाई

मौके पर पुलिस तैनात (ETV Bharat)

क्या बोली पुलिस?: बेगूसराय मुफ्फसिल थाना के मुताबिक, ''प्रथम दृष्टया मृतक अपने चौकीदार बहनोई के जरिए पुलिस को खनन माफिया के बारे सूचना देता था, इसी कारण हत्या की बात सामने आ रही है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. कई थानों की पुलिस घटनास्थल पर कैंप कर रही है.''

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