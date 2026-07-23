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बरेली में सड़क किनारे मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

मझगवां क्षेत्र में शादी समारोह में शामिल होने गया था, पुलिस मामले की जांच कर रही.

बरेली में सड़क किनारे मिला युवक का शव
बरेली में सड़क किनारे मिला युवक का शव (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 11:17 AM IST

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बरेली: विशारतगंज थाना क्षेत्र के गांव नौहारा हसनपुर में बुधवार को सड़क किनारे एक युवक की शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरु कर दी. मृतक की पहचान आंवला क्षेत्र के गांव आसपुर निवासी नारायन दास के रूप में हुई है.

थाना प्रभारी प्रदीप चतुर्वेदी के अनुसार, नारायन दास 21 जुलाई को मझगवां क्षेत्र में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने गया था. देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिवार ने उसकी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली. बुधवार सुबह सड़क किनारे शव मिलने की बात सामने आई, परिजनों ने मौके पर पहुंच कर देखा तो नारायन दास की शव पड़ी थी.

सूचना पर थाना प्रभारी प्रदीप चतुर्वेदी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचे. पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया. घटना के कारणों का पता लगाने के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और युवक की अंतिम गतिविधियों की जानकारी भी जुटाई जा रही है.

मृतक के परिजनों ने युवक की मौत को संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका व्यक्त की है और पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी मौत के कारणों को लेकर कुछ कहना जल्दबाजी होगी.

प्रदीप चतुर्वेदी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर ही मौत के वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेंगे. पुलिस सभी संभावित पहलुओं पर जांच कर रही है और रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

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