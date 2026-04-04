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ईद की छुट्टी पर घर आए युवक की हत्या, कल्याणी नदी किनारे से मिला शव, छानबीन में जुटी पुलिस

बाराबंकी: हैदराबाद से ईद की छुट्टी पर घर आए युवक की शनिवार को संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से इलाके में हड़कंप है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज, मामले की जांच शुरू कर दी.



सफदरगंज थाना प्रभारी अमर कुमार चौरसिया के अनुसार, चौखंडी गांव ईदगाह के पास कल्याणी नदी के किनारे शनिवार सुबह ग्रामीणों ने एक युवक का शव देखा, जिसकी जानकारी पुलिस को दी, मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में ले कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, मृतक युवक की शिनाख्त रामपुर कटरा निवासी 20 वर्षीय मोहम्मद आसिफ पुत्र मोहम्मद वैस के रूप में हुई है.

मृतक युवक आसिफ हैदराबाद में रहकर वेल्डिंग का काम करता था और ईद के छुट्टियों में घर आया था. परिजनों के मुताबिक आसिफ शुक्रवार की शाम करीब 5 बजे तक गांव में ही था, इस दौरान गांव के कुछ लोगों से उसका किसी बात को लेकर विवाद भी हुआ था. रात करीब 10 बजे तक उसे मोहल्ले में देखा गया था, इसके बाद वह लापता हो गया.

रात में जब घर नही लौटा तो, परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कहीं, उसका पता नही चला, शनिवार सुबह कल्याणी नदी किनारे शव पाया गया. पिता मोहम्मद वैस ने आरोप लगाया कि बेटे का गांव के कुछ लोगों से विवाद हुआ था. पुलिस विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है, जल्द ही मामले का खुलासा हो जाएगा.