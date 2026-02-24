ETV Bharat / state

अमेठी में युवक की गला काटकर हत्या, सड़क किनारे झाड़ियों में मिला शव

बाजार शुकुल थाना क्षेत्र में इंटर कॉलेज रोड स्थित भारत गैस एजेंसी के पास हुई सनसनीखेज वारदात.

अमेठी में युवक की गला रेत कर हत्या.
अमेठी में युवक की गला रेत कर हत्या. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 24, 2026 at 11:41 AM IST

अमेठी : बाजार शुकुल थाना क्षेत्र में युवक की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या का मामला सामने आया है. युवक का खून से लथपथ शव गांव के बाहर सड़क किनारे पड़ा मिला. ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शिनाख्त के बाद घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. युवक की शिनाख्त कस्बे के रहने वाले साहिल के रूप में हुई. पुलिस जल्द ही घटना का खुलासा करने का दावा कर रही है.

प्रभारी निरीक्षक बाजार शुकुल विवेक वर्मा ने बताया कि कस्बे में युवक का शव मिलने की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. घटनास्थल इंटर कॉलेज रोड स्थित भारत गैस एजेंसी के पास युवक का रक्त रंजित शव पड़ा था. युवक का गला धारदार हथियार से रेता गया था. स्थानीय लोगों और परिजनों ने युवक की पहचान साहिल (30) पुत्र शरीफ निवासी शुकुल बाजार कस्बा के रूप में की. फिलहाल युवक की हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है. मामले की बारीकी से जांच की जा रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

परिजनों का कहना है कि साहिल सोमवार रात से लापता था. उसकी काफी खोजबीन की गई थी, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला. साहिल की कई लड़कों से दोस्ती थी. उनसे पूछताछ की गई, लेकिन किसी को कोई जानकारी नहीं थी. मंगलवार सुबह ग्रामीणों की सूचना पर उसकी हत्या की बात पता चली.

