दोस्त की पत्नी पर अभद्र टिप्पणी पड़ा भारी, नाराज दोस्त ने डंडे से पीट-पीटकर कर की हत्या
बोकारो में दोस्त की पत्नी पर अभद्र टिप्पणी से नाराज दोस्त ने डंडे से पीटकर दोस्त की हत्या कर दी है.
Published : July 21, 2026 at 3:32 PM IST
बोकारो: पत्नी पर अभद्र टिप्पणी से नाराज दोस्त ने डंडे से पीट-पीटकर दोस्त की हत्या कर दी. हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए जंगल में बने एक कुएं में फेंक दिया. मामला बोकारो जिले के चंदनकियारी थाना अंतर्गत बरमसिया ओपी क्षेत्र में लापता 19 वर्षीय युवक सागर कुमार की है. हत्या के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.
पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर जंगल स्थित कुएं से युवक का शव बरामद किया है. हत्या में इस्तेमाल मोटरसाइकिल और डंडा भी पुलिस ने जब्त कर लिया है. मामले को लेकर चास के एएसपी वेदांत शंकर ने बताया कि आरोपी ने अपनी पत्नी को लेकर मृतक के द्वारा गलत टिप्पणी करने के कारण ही उसकी हत्या की थी. पिछले 5 महीने से दोनों में बाहर काम के दौरान मुलाकात हुई थी.
पूछताछ में आरोपी ने स्वीकारा अपराध
एएसपी वेदांत शंकर ने बताया कि बरमसिया ओपी कांड संख्या 85/2026 के तहत दर्ज मामले में 18 जुलाई से लापता सागर कुमार की तलाश लगातार की जा रही थी. अनुसंधान के दौरान पुलिस को मिले तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर भवानीडीह निवासी मानिक मांझी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. मामले में चास एएसपी ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया है.
एएसपी ने कहा पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने सागर कुमार की हत्या कर आगड्डीह गांव के समीप सिद्धाटांड जंगल स्थित एक कुएं में शव छिपा दिया था. पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
ये भी पढ़ें: कोडरमा में बांस काटने को लेकर युवक की जमकर पिटाई, इलाज के दौरान मौत, जांच में जुटी पुलिस
रोज की तरह काम करने फैक्ट्री गया था सुपरवाइजर, बोरे में आयी लाश
चतरा में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका