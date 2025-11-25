ETV Bharat / state

खूंटी के अड़की में मर्डर, पति ने पत्नी के प्रेमी को उतारा मौत के घाट

खूंटी में अवैध संबंध के शक के कारण युवक की हत्या हुई है.

Youth murdered due to illicit relationship in Khunti
अड़की थाना परिसर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 25, 2025 at 7:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

खूंटीः अवैध संबध के शक में एक पति ने पत्नी के प्रेमी की कुल्हाड़ी से काटकर उसकी हत्या कर दी. हत्यारोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. अड़की थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात हुई इस घटना का खुलासा मंगलवार की दोपहर को हुआ.

गांव के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी. पुलिस की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांचोपरान्त आरोपी को गिरफ्तार किया गया. इस घटना में इस्तेमाल कुल्हाड़ी को भी जब्त किया कर लिया गया है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पति ने पत्नी के साथ अवैध संबंध होने के शक में 24 वर्षीय युवक की टांगी से काटकर हत्या कर दी. प्रेमी चातमसाल फुटबॉल मैच देखने गया था. वहां से लौटा और खाना खाकर अपने घर में सो गया. मौका देखकर आरोपी आधी रात को उसके घर में घुसकर टांगी से गले पर कई वार किए. जिससे प्रेमी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई.

इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. मृतक के पड़ोसियों ने बताया कि पति को शक था कि उसकी पत्नी से युवक का अवैध संबंध है. जिसको लेकर वह काफी गुस्से में रहता था और उसे मारने के लिए मौके की तलाश में था. ग्रामीणों को घटना की सूचना मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस घटनास्थल पहुंचकर कागजी कार्रवाई के पश्चात लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इधर ग्रामीणों ने अभियुक्त को पकड़ने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया. मृतक और आरोपी के दो बच्चे हैं

अड़की थाना प्रभारी प्रवीण तिवारी ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रारंभिक जांच में हत्या का कारण अवैध संबध सामने आ रहा है. उन्होंने बताया कि मृतक और आरोपी की पत्नी के बीच अवैध संबंध था. फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और बुधवार को जेल भेजा जाएगा.

इसे भी पढे़ं- पति सौतन लेकर आया था घर, पत्नी ने उसी के सामने कर दी हत्या

इसे भी पढे़ं- पत्नी ने हथौड़ी से मारकर की पति की हत्या, अवैध संबंध की वजह से दिया वारदात को अंजाम

इसे भी पढ़ें- व्यक्ति ने आदित्यपुर थाने में की आत्महत्या, अवैध संबंध के आरोप में पुलिस ने हिरासत में लिया था

TAGGED:

MURDER DUE TO ILLICIT RELATIONSHIP
KHUNTI
पति ने पत्नी के प्रेमिका को मारा
POLICE ARRESTED MURDER ACCUSED
MAN MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.