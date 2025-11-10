ETV Bharat / state

चाकू मारकर युवक की हत्या, तीन आरोपी गिरफ्तार, 10 दिन में पांचवीं हत्या

दुर्ग जिले चाकू मारकर युवक की हत्या की गई. पिछले 10 दिनों में हत्या की ये पांचवीं वारदात है.

Youth murdered by stabbing
चाकू मारकर युवक की हत्या (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 10, 2025 at 1:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग : दुर्ग जिले में इन दिनों हत्या का सिलसिला नहीं रुक रहा है. इस बार मोहन नगर थाना क्षेत्र में रविवार देर रात एक युवक की हत्या कर दी गई. घटना रात साढ़े 10 से 11 बजे के बीच बताई जा रही है. मृतक का नाम योगेश विश्वकर्मा है. जिसकी तीन युवकों ने चाकू मारकर हत्या कर दी. घायल अवस्था में योगेश को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

घर पर आकर किया हमला : मोहन नगर थाना प्रभारी केशव कोसले के मुताबिक योगेश विश्वकर्मा दुर्ग के शंकर नगर गली नंबर 3 में अपने परिवार के साथ रहता था. रविवार रात तीन युवक तुषार नेताम उर्फ चटनी, चंदन साहू और तिलक उसके घर पहुंचे और पत्थर मारकर योगेश को बाहर बुलाया. बाहर आने पर योगेश ने विवाद न करने की बात कही, लेकिन तीनों ने धमकाते हुए उस पर हमला कर दिया.

चाकू मारकर युवक की हत्या (Etv Bharat)

आरोपियों ने चाकू से योगेश पर कई वार किए. इस दौरान योगेश की पत्नी पार्वती सोनकर ने बीच-बचाव की कोशिश की. लेकिन आरोपी हमले के बाद वहां से फरार हो गए.परिजन तुरंत योगेश को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे.लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. सूचना मिलने पर मोहन नगर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.मृतक की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 103 और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया- केशव कोसले, थाना प्रभारी, मोहन नगर थाना

नवंबर में ही पांच हत्याएं : दुर्ग जिला की बात करें तो नवंबर महीने में ही अब तक पांच हत्याएं हो चुकी है. जिससे शहर में दहशत और आक्रोश का माहौल है. पुलिस प्रशासन लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं को रोकने के प्रयास में जुटी है,लेकिन अपराधी अपराध करने से नहीं चूक रहे हैं. इस मामले में भी आरोपियों ने मामूली विवाद में युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी. इस घटना को मिलाकर दुर्ग जिले में नवंबर माह में 10 दिनों के अंदर 5 हत्याएं हो चुकी हैं.

8 नवंबर - ढीमरा पारा दुर्ग निवासी संतोष आचार्य उर्फ नानू (40 साल) की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई. संतोष का शव सुबह करीब 3 बजे सदर बाजार सराफा लाइन में मिला.

6 नवंबर- उतई के डुमरडीह बस स्टैंड के पास आरा मिल में काम करने वाले बिहार निवासी मजदूर की हत्या हो गई. साथी मजदूरों ने मजदूर की बेरहमी से पिटाई की थी,जिससे उसकी मौत हुई.

3 नवंबर- ग्राम बोरिद में मामूली विवाद में एक महिला की हत्या कर दी गई. पड़ोसियों ने सुबह करीब 8 बीच दातून तोड़ने और फेंकने की बात को लेकर विवाद किया. विवाद कुछ ही देर में मारपीट में बदला और महिला की हत्या हो गई.

1 नवंबर- बोरसी क्षेत्र में मामूली बात पर जीजा और साला के बीच विवाद शुरू हुआ. विवाद के दौरान साले ने जीजा के सिर पर सिलबट्टे से प्राणघातक हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई.

दुर्ग के अस्पताल में हादसा, निर्माणाधीन भवन का छज्जा गिरा, 9 मजदूर घायल

एक थप्पड़ बना मर्डर की वजह, दुर्ग में एक शख्स की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या, 8 आरोपी गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ में पिटाई से बिहार के मजदूर की मौत, पांच आरोपी गिरफ्तार

TAGGED:

THREE ACCUSED ARRESTED
FIFTH MURDER IN TEN DAYS
युवक की हत्या
DURG CRIME
YOUTH MURDERED BY STABBING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अबूझमाड़ में पहली बार लाइट कैमरा एक्शन, नक्सल प्रभाव से उबरते गांवों में छत्तीसगढ़ी फिल्म की शूटिंग

33 साल के युवा किसान को नए आइडिया और जैविक खेती के लिए डॉ. खूबचंद बघेल पुरस्कार, राज्योत्सव में होंगे सम्मानित

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.