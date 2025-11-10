ETV Bharat / state

चाकू मारकर युवक की हत्या, तीन आरोपी गिरफ्तार, 10 दिन में पांचवीं हत्या

दुर्ग : दुर्ग जिले में इन दिनों हत्या का सिलसिला नहीं रुक रहा है. इस बार मोहन नगर थाना क्षेत्र में रविवार देर रात एक युवक की हत्या कर दी गई. घटना रात साढ़े 10 से 11 बजे के बीच बताई जा रही है. मृतक का नाम योगेश विश्वकर्मा है. जिसकी तीन युवकों ने चाकू मारकर हत्या कर दी. घायल अवस्था में योगेश को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

घर पर आकर किया हमला : मोहन नगर थाना प्रभारी केशव कोसले के मुताबिक योगेश विश्वकर्मा दुर्ग के शंकर नगर गली नंबर 3 में अपने परिवार के साथ रहता था. रविवार रात तीन युवक तुषार नेताम उर्फ चटनी, चंदन साहू और तिलक उसके घर पहुंचे और पत्थर मारकर योगेश को बाहर बुलाया. बाहर आने पर योगेश ने विवाद न करने की बात कही, लेकिन तीनों ने धमकाते हुए उस पर हमला कर दिया.

चाकू मारकर युवक की हत्या (Etv Bharat)

आरोपियों ने चाकू से योगेश पर कई वार किए. इस दौरान योगेश की पत्नी पार्वती सोनकर ने बीच-बचाव की कोशिश की. लेकिन आरोपी हमले के बाद वहां से फरार हो गए.परिजन तुरंत योगेश को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे.लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. सूचना मिलने पर मोहन नगर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.मृतक की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 103 और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया- केशव कोसले, थाना प्रभारी, मोहन नगर थाना

नवंबर में ही पांच हत्याएं : दुर्ग जिला की बात करें तो नवंबर महीने में ही अब तक पांच हत्याएं हो चुकी है. जिससे शहर में दहशत और आक्रोश का माहौल है. पुलिस प्रशासन लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं को रोकने के प्रयास में जुटी है,लेकिन अपराधी अपराध करने से नहीं चूक रहे हैं. इस मामले में भी आरोपियों ने मामूली विवाद में युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी. इस घटना को मिलाकर दुर्ग जिले में नवंबर माह में 10 दिनों के अंदर 5 हत्याएं हो चुकी हैं.

