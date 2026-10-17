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बुलंदशहर में बीच-बचाव कर रहे युवक की हत्या; सहारनपुर में हुई चाकूबाजी में एक की मौत

बुलंदशहर में बीच-बचाव कर रहे युवक की हत्या. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बुलंदशहर/सहारनपुर: बुलंदशहर के नगर क्षेत्र में देवीपुरा मोहल्ले में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी. इससे इलाके में तनाव बढ़ गया. वहीं दूसरी तरफ सहारनपुर के देवबंद एरिया में शनिवार सुबह चाकूबाजी में एक युवक की मौत हो गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मामले की जांच शुरू की है.

पहले जानें बुलंदशहर में क्या हुआ: पुलिस की जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार रात नई मंडी चौकी क्षेत्र के गांव मौसमगढ़ निवासी हनी चौधरी (21) पुत्र जीत सिंह अपने भाई और साथियों के साथ खाना खाकर लौट रहा था.

बुलंदशहर के देवीपुरा में दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद और मारपीट हो रही थी. आरोप है कि विवाद के दौरान आरोपियों ने अचानक हनी चौधरी पर चाकू से हमला बोल दिया. चाकू के ताबड़तोड़ वार से हनी लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा. इसके बाद हमलावर फरार हो गए. आनन-फानन में स्थानीय लोग उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरो उसे मृत घोषित कर दिया. युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. वारदात की सूचना पर आईपीएस प्रेमसुख दडिया, सीओ सिकंदराबाद प्रखर पांडे समेत कई थानों की पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई. सीओ सिकंदराबाद प्रखर पांडेय ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है. मामले में तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी.