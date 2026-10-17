बुलंदशहर में बीच-बचाव कर रहे युवक की हत्या; सहारनपुर में हुई चाकूबाजी में एक की मौत
यूपी के बुलंदशहर औऱ सहारनपुर में हुई चाकूबाजी की घटनाओं में दो युवकों की हत्या कर दी गई है. पुलिस जांच जारी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 11:29 AM IST
बुलंदशहर/सहारनपुर: बुलंदशहर के नगर क्षेत्र में देवीपुरा मोहल्ले में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी. इससे इलाके में तनाव बढ़ गया. वहीं दूसरी तरफ सहारनपुर के देवबंद एरिया में शनिवार सुबह चाकूबाजी में एक युवक की मौत हो गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मामले की जांच शुरू की है.
पहले जानें बुलंदशहर में क्या हुआ: पुलिस की जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार रात नई मंडी चौकी क्षेत्र के गांव मौसमगढ़ निवासी हनी चौधरी (21) पुत्र जीत सिंह अपने भाई और साथियों के साथ खाना खाकर लौट रहा था.
बुलंदशहर के देवीपुरा में दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद और मारपीट हो रही थी. आरोप है कि विवाद के दौरान आरोपियों ने अचानक हनी चौधरी पर चाकू से हमला बोल दिया.
चाकू के ताबड़तोड़ वार से हनी लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा. इसके बाद हमलावर फरार हो गए. आनन-फानन में स्थानीय लोग उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरो उसे मृत घोषित कर दिया.
अवगत कराना है कि दिनांक 16.10.2026 को रात्रि लगभग 10:00 बजे थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत मोहल्ला देवीपुरा स्थित वाल्मीकि बस्ती में एक व्यक्ति को चाकू लगने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुँची। मौके पर पहुँचकर जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि वाल्मीकि बस्ती के दो स्थानीय युवकों के मध्य किसी बात को लेकर कहासुनी एवं विवाद हो रहा था। इसी दौरान हनी पुत्र जीत, निवासी थाना कोतवाली देहात क्षेत्र, वहाँ से अपने घर की ओर जा रहा था। दोनों युवकों के मध्य हो रहे विवाद को देखकर हनी द्वारा बीच-बचाव करने का प्रयास किया गया, इसी दौरान उसे चाकू लग गया। घायल हनी को तत्काल उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। प्रकरण में तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत करने की कार्यवाही की जा रही है। घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चार अलग-अलग पुलिस टीमों का गठन किया गया है। वर्तमान में घटनास्थल पर शांति एवं कानून-व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। कानून-व्यवस्था से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। उक्त सम्बंध में अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री अभिषेक प्रताप अजेय की बाइट👇 #uppolice #Bulandshahrpol— Bulandshahr Police (@bulandshahrpol) October 16, 2026
युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. वारदात की सूचना पर आईपीएस प्रेमसुख दडिया, सीओ सिकंदराबाद प्रखर पांडे समेत कई थानों की पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई.
सीओ सिकंदराबाद प्रखर पांडेय ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है. मामले में तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस अधिकारी ने बताया कि हत्या दो पक्षों के विवाद में बीच बचाव के दौरान हुई है. देवीपुरा में दो पक्षों में झगड़ा हो रहा था. मृतक युवक द्वारा बीच बचाव का प्रयास किया गया और उसी दौरान उस पर हमला कर दिया गया. घटना के खुलासे के लिए चार पुलिस टीमों को लगाया गया है.
#SaharanpurPolice #PoliceAction #बाईट ➡️दिनांक 17.10.2026 को सुबह थाना देवबंद क्षेत्र के मौहल्ला वाल्मीकि बस्ती से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति सुमित पुत्र सुनील, उम्र 36 वर्ष की हत्या उन्हीं के बस्ती के एक व्यक्ति राहुल के द्वारा कर दी गई है। उक्त सूचना पर उच्चाधिकारीगण व थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुँचकर जानकारी की गई तो संज्ञान में आया कि राहुल के द्वारा सुमित के चाकू मार दिया गया है, जिनको इलाज हेतु सीएससी देवबंद लाया गया था जहां डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। थाना देवबंद पुलिस द्वारा मृतक शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उक्त प्रकरण में हमलावर को पुलिस हिरासत मे लेकर गहनता से पूछताछ की जा रही है। थाना देवबंद पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ✅जिसके सम्बन्ध में #CO_DEOBAND श्री अमित सिंह द्वारा दी गई #बाईट @Uppolice @adgzonemeerut @digsaharanpur— Saharanpur Police (@saharanpurpol) October 17, 2026
अब जानें सहारन में कैसे हुई हत्या: सहारनपुर में कस्बा देवबंद के मोहल्ला वाल्मीकि बस्ती में शनिवार सुबह चाकूबाजी की घटना में सुमित (36) की मौत हो गई. घटना में बस्ती के ही राहुल पर सुमित को चाकू मारने का आरोप है. घायल सुमित को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवबंद ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
सीओ देवबंद अमित सिंह ने बताया कि 17 अक्टूबर यानी शनिवार सुबह थाना देवबंद क्षेत्र की वाल्मीकि बस्ती से एक व्यक्ति की हत्या की सूचना मिली. सूचना में सुमित पुत्र सुनील, उम्र 36 वर्ष, पर बस्ती के ही राहुल द्वारा चाकू से हमला किए जाने की बात सामने आई.
पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनाक्रम की जानकारी ली. हमले में गंभीर रूप से घायल सुमित को अस्पताल पहुंचाया गया था, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी. पुलिस ने आरोपी राहुल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.
वहीं बाल्मीकि बस्ती में हुई इस घटना ने स्थानीय लोगों को स्तब्ध कर दिया है. हालांकि, घटना की परिस्थितियों और विवाद की वजह को लेकर अभी कुछ क्लियर नहीं है. पुलिस जांच पूरी होने और अन्य तथ्यों के सामने आने के बाद ही वारदात की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी.
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