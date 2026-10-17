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बुलंदशहर में बीच-बचाव कर रहे युवक की हत्या; सहारनपुर में हुई चाकूबाजी में एक की मौत

यूपी के बुलंदशहर औऱ सहारनपुर में हुई चाकूबाजी की घटनाओं में दो युवकों की हत्या कर दी गई है. पुलिस जांच जारी है.

बुलंदशहर में बीच-बचाव कर रहे युवक की हत्या.
बुलंदशहर में बीच-बचाव कर रहे युवक की हत्या. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 17, 2026 at 11:29 AM IST

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बुलंदशहर/सहारनपुर: बुलंदशहर के नगर क्षेत्र में देवीपुरा मोहल्ले में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी. इससे इलाके में तनाव बढ़ गया. वहीं दूसरी तरफ सहारनपुर के देवबंद एरिया में शनिवार सुबह चाकूबाजी में एक युवक की मौत हो गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मामले की जांच शुरू की है.

पहले जानें बुलंदशहर में क्या हुआ: पुलिस की जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार रात नई मंडी चौकी क्षेत्र के गांव मौसमगढ़ निवासी हनी चौधरी (21) पुत्र जीत सिंह अपने भाई और साथियों के साथ खाना खाकर लौट रहा था.

बुलंदशहर के देवीपुरा में दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद और मारपीट हो रही थी. आरोप है कि विवाद के दौरान आरोपियों ने अचानक हनी चौधरी पर चाकू से हमला बोल दिया.

चाकू के ताबड़तोड़ वार से हनी लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा. इसके बाद हमलावर फरार हो गए. आनन-फानन में स्थानीय लोग उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरो उसे मृत घोषित कर दिया.

युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. वारदात की सूचना पर आईपीएस प्रेमसुख दडिया, सीओ सिकंदराबाद प्रखर पांडे समेत कई थानों की पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई.

सीओ सिकंदराबाद प्रखर पांडेय ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है. मामले में तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि हत्या दो पक्षों के विवाद में बीच बचाव के दौरान हुई है. देवीपुरा में दो पक्षों में झगड़ा हो रहा था. मृतक युवक द्वारा बीच बचाव का प्रयास किया गया और उसी दौरान उस पर हमला कर दिया गया. घटना के खुलासे के लिए चार पुलिस टीमों को लगाया गया है.

अब जानें सहारन में कैसे हुई हत्या: सहारनपुर में कस्बा देवबंद के मोहल्ला वाल्मीकि बस्ती में शनिवार सुबह चाकूबाजी की घटना में सुमित (36) की मौत हो गई. घटना में बस्ती के ही राहुल पर सुमित को चाकू मारने का आरोप है. घायल सुमित को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवबंद ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

सीओ देवबंद अमित सिंह ने बताया कि 17 अक्टूबर यानी शनिवार सुबह थाना देवबंद क्षेत्र की वाल्मीकि बस्ती से एक व्यक्ति की हत्या की सूचना मिली. सूचना में सुमित पुत्र सुनील, उम्र 36 वर्ष, पर बस्ती के ही राहुल द्वारा चाकू से हमला किए जाने की बात सामने आई.

पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनाक्रम की जानकारी ली. हमले में गंभीर रूप से घायल सुमित को अस्पताल पहुंचाया गया था, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी. पुलिस ने आरोपी राहुल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

वहीं बाल्मीकि बस्ती में हुई इस घटना ने स्थानीय लोगों को स्तब्ध कर दिया है. हालांकि, घटना की परिस्थितियों और विवाद की वजह को लेकर अभी कुछ क्लियर नहीं है. पुलिस जांच पूरी होने और अन्य तथ्यों के सामने आने के बाद ही वारदात की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी.

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