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गर्लफ्रेंड से मिलने गए आशिक की चाकू मारकर हत्या, नाबालिग सहित 5 आरोपी गिरफ्तार

फरीदाबाद में युवक की गर्लफ्रेंड की बहन से विवाद के बाद उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई. मामले में पांच आरोपी गिरफ्तार हुए हैं.

FARIDABAD YOUTH MURDER
गर्लफ्रेंड से मिलने गए आशिक की चाकू मारकर हत्या (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 3, 2026 at 2:43 PM IST

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फरीदाबाद: फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र के नवीन नगर चौक के अंतर्गत एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी है. पुलिस ने हत्या के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है.

गर्लफ्रेंड से मिलने गया युवक हुआ शिकार: मृतक की पहचान दिल्ली के जैतपुर निवासी 26 वर्षीय मानस राय के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि मानस अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए फरीदाबाद के रोशन नगर, गली नंबर-1 आया हुआ था. इसी दौरान उसकी गर्लफ्रेंड की छोटी बहन से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि लड़की ने कई युवकों को मौके पर बुला लिया.

FARIDABAD YOUTH MURDER
फरीदाबाद पल्ला थाना क्षेत्र (Etv Bharat)

मारपीट के बाद चाकू से हमला: विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने मानस राय के साथ जमकर मारपीट की. इस दौरान मुख्य आरोपी अमन ने युवक के पेट में चाकू से वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. बीच-बचाव करने आए हर्ष नाम के युवक को भी चोट लगी. इस घटना के बाद मानस को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी हालत गंभीर होने के कारण उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया. जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया.

पिता ने दर्ज कराई शिकायत: वहीं, मृतक के पिता राजकुमार राय ने थाने में शिकायत दर्ज कराई. मृतक के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है.

5 आरोपी गिरफ्तार: मामले में नवीन नगर चौकी इंचार्ज रमेश चंद्र ने बताया कि, " पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर ही पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है, जबकि अन्य आरोपियों की पहचान प्रिंस, रोशन, राहुल और हर्ष के तौर पर हुई है. सभी आरोपी दिल्ली के जैतपुर इलाके के निवासी हैं. फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है. जल्द ही उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा. मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है, ताकि घटना के पीछे की पूरी सच्चाई सामने लाई जा सके."

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