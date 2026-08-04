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अमेठी में युवक की गला रेतकर हत्या, आक्रोशित परिजनों का सड़क पर प्रदर्शन

अमेठी: जिले में एक युवक की गला रेतकर हत्या का मामला सामने आया है. जहां सोमवार को देर शाम एक युवक को अपने घर में बंद कर दबंगों ने युवक की गला रेत कर हत्या कर दिया. हमले के बाद आनन फानन में परिजन खून से लथपथ युवक को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया. घटना से आक्रोशित परिजन सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करने लगे. सूचना पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित भीड़ को समझा बुझा कर शांत कराया. पुलिस इस पूरे मामले में तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर रही है.

जानकारी के अनुसार, आरोप है कि गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के मानसिंह के पुरवा निवासी अंकित कश्यप (22) को उनके पड़ोसी अपने घर बुलाया. इसके बाद अंकित के गले पर धार दार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें अंकित गंभीर रूप से घायल हो गया. जानकारी होते ही परिजन अंकित को घायल अवस्था में इलाज हेतु जिला अस्पताल ले गए. जहां डॉक्टरों ने ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद आक्रोशित परिजन और स्थानीय लोग सड़क पर उतर कर प्रदर्शन शुरू कर दिया.

घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए. नाराज परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया. सूचना पर कई थानों की पुलिस सीओ और गौरीगंज भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए. अधिकारियों ने परिजनों को शांत कराने का प्रयास किया.