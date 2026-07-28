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सहारनपुर में दोस्ती बनी मौत की वजह: पुरानी रंजिश में युवक की हत्या, 1 आरोपी अरेस्ट

सहारनपुर: थाना देवबंद क्षेत्र में पुलिस को टीचर्स कॉलोनी के पीछे 27 जुलाई की रात करीब 12 बजे खेत में एक छात्र का शव मिला. शव मिलने के बाद पूरे मामले की गंभीरता से जांच की गई. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि हत्या की वारदात को 3 युवकों ने अंजाम दिया. इनमें से एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है जबकि 2 अन्य फरार हैं.

पुलिस जांच में ये सामने आया है कि शिवा को मारने वाले आरोपी उसके दोस्त थे. किसी बात को लेकर उनके बीच विवाद और दुश्मनी हो गई थी. कुछ समय बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया था और दोस्ती फिर से हो गई थी. लेकिन पुरानी रंजिश आरोपियों के मन से खत्म नहीं हुई. इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने योजना बनाकर शिवा को घर से बुलाया और टीचर्स कॉलोनी के पीछे खेत में ले जाकर उसकी हत्या कर दी.