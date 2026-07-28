सहारनपुर में दोस्ती बनी मौत की वजह: पुरानी रंजिश में युवक की हत्या, 1 आरोपी अरेस्ट
देवबंद पुलिस कर रही जांच, दोस्तों के बीच किसी बात को लेकर हुआ था विवाद.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 28, 2026 at 11:10 AM IST|
Updated : July 28, 2026 at 11:39 AM IST
सहारनपुर: थाना देवबंद क्षेत्र में पुलिस को टीचर्स कॉलोनी के पीछे 27 जुलाई की रात करीब 12 बजे खेत में एक छात्र का शव मिला. शव मिलने के बाद पूरे मामले की गंभीरता से जांच की गई. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि हत्या की वारदात को 3 युवकों ने अंजाम दिया. इनमें से एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है जबकि 2 अन्य फरार हैं.
पुलिस जांच में ये सामने आया है कि शिवा को मारने वाले आरोपी उसके दोस्त थे. किसी बात को लेकर उनके बीच विवाद और दुश्मनी हो गई थी. कुछ समय बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया था और दोस्ती फिर से हो गई थी. लेकिन पुरानी रंजिश आरोपियों के मन से खत्म नहीं हुई. इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने योजना बनाकर शिवा को घर से बुलाया और टीचर्स कॉलोनी के पीछे खेत में ले जाकर उसकी हत्या कर दी.
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. आरोपियों के खिलाफ हत्या समेत अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है. फरार दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 3 टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.
एसएसपी अभिनंदन सिंह ने बताया कि मामले का खुलासा कर लिया गया है. एक आरोपी पुलिस हिरासत में है और शेष दोनों आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि पूरे मामले पर पुलिस की पैनी नजर है आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.
ये भी पढ़ें- संभल में बेटी की हत्या के आरोप में पिता गिरफ्तार, प्रेम-प्रसंग से नाराज था