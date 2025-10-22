ETV Bharat / state

मामूली विवाद में हत्या, उदयपुर में दोस्त ने ही पीठ में छुरा घोंपा

देर रात हत्या की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी. चाकू के हमले से वालाराम (30 वर्ष) पुत्र सुखाराम गरासिया की मौत हो गई. शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है. - उत्तम सिंह, बेकरिया थानाधिकारी

उदयपुर: राजस्थान के उदयपुर में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां दीपावाली के दिन एक युवक ने अपने दोस्त की हत्या कर दी. बेकरिया थाना क्षेत्र में मामूली विवाद के चलते एक युवक ने अपने ही दोस्त की पीठ में छुरा घोंपकर निर्मम हत्या कर दी. पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से आरोपी को हिरासत में ले लिया. साथ ही हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

पढ़ें: पटाखे चलाने को लेकर हुए विवाद में युवक की हत्या, एक आरोपी गिरफ्तार, दो किशोर निरुद्ध

थानाधिकारी ने उन्होंने बताया कि वालाराम अपने दोस्त सुरेश गरासिया के साथ अपनी ससुराल तेजा का वास आया हुआ था. वालाराम की पत्नी सात दिन पहले अपने मायके आई थी, जिसे लेने के लिए वह सुरेश के साथ ससुराल पहुंचा था. रात के समय दोनों ने शराब पी और शराब खरीदने के लिए मालवा चौरा जाने को लेकर आपस में कहासुनी हो गई. गाली-गलौज से शुरू हुआ झगड़ा देखते-देखते खूनी संघर्ष में बदल गया. नशे में धुत सुरेश गरासिया ने वालाराम की पीठ पर छुरे से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

आरोपी को मौके पर ही पकड़ा: घटना के बाद ग्रामीणों ने आरोपी सुरेश को मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही बेकरिया थानाधिकारी उत्तम सिंह मय जाब्ता मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव कब्जे में लेकर बेकरिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और आरोपी सुरेश को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. परिजनों की रिपोर्ट के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. इधर, पिंडवाड़ा कस्बे में दोनों पक्षों में बातचीत जारी है, जहां दोनों पक्षों में रजामंदी के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा.