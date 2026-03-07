उत्तम नगर होली मर्डर केस: मंत्री पंकज सिंह पीड़ित परिवार से मिले, इलाके में तनावपूर्ण हालात, 8 गिरफ्तार
उत्तम नगर में होली की रात, पानी का गुब्बारा लगने पर हुआ था विवाद, युवक की पीट-पीट कर हुई थी हत्या
नई दिल्ली: पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में होली के दिन रंग और पानी के गुब्बारे को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. इस विवाद में 26 वर्षीय युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है. घटना के विरोध में पीड़ित पक्ष के लोगों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन भी किया.
प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों में लगाई आग
विरोध प्रदर्शन के दौरान शुक्रवार रात कुछ लोगों ने दो वाहनों में आग लगा दी और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की. स्थिति को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल के साथ-साथ अर्धसैनिक बल भी तैनात किया गया है. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए अब तक आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया है.
दिल्ली सरकार में मंत्री पंकज कुमार सिंह आज पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे. उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया. मंत्री पंकज सिंह ने कहा, "हमने आज पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उनको विश्वास दिलाया है कि दिल्ली पुलिस काम कर रही है. पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है...मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी..."
दिल्ली सरकार में मंत्री पंकज कुमार सिंह आज पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे. उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया. मंत्री पंकज सिंह ने कहा, "हमने आज पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उनको विश्वास दिलाया है कि दिल्ली पुलिस काम कर रही है. पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है...मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी..."
दिल्ली पुलिस ने मामले में मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है. एडिशनल डीसीपी-I द्वारका, निहारिका भट्ट ने कहा, "पहली रात को ही FIR दर्ज कर ली गई थी...अबतक इस मामले में 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं. यहां पुलिस की पुख्ता तैनाती की गई है. इस समय स्थिति शांतिपूर्ण है. हम वैधानिक तरीके से जांच कर रहे हैं"
एडिशनल डीसीपी-I द्वारका, निहारिका भट्ट ने कहा, "पहली रात को ही FIR दर्ज कर ली गई थी...अबतक इस मामले में 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं. यहां पुलिस की पुख्ता तैनाती की गई है. इस समय स्थिति शांतिपूर्ण है. हम वैधानिक तरीके से जांच कर रहे हैं"
मृतक के पिता के अनुसार घटना 4 मार्च की रात करीब 11 बजे की है. उन्होंने बताया कि परिवार के लोग होली के दिन घर पर सोने की तैयारी कर रहे थे. इसी दौरान ऊपर से खेलते हुए एक 6–7 साल की बच्ची से गलती से पानी से भरा गुब्बारा नीचे गिर गया, जो गली से गुजर रही एक महिला पर जा गिरा. इस बात को लेकर महिला ने विवाद शुरू कर दिया.
मृतक के पिता का आरोप है कि उन्होंने महिला से माफी भी मांगी, लेकिन वह अपने परिवार के लोगों को बुला लाई. थोड़ी ही देर में 15–20 लोग डंडे और लोहे की रॉड लेकर वहां पहुंच गए और परिवार पर हमला कर दिया. हमले के डर से परिवार के लोग घर के अंदर चले गए, लेकिन आरोपियों ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और हमला जारी रखा, जिससे कई लोग घायल हो गए.
इसी दौरान उनका बेटा तरुण कुमार, जो बाहर होली खेल रहा था, घर लौटा. परिवार का आरोप है कि आरोपियों ने उसे घेरकर लोहे की रॉड और डंडों से बुरी तरह पीटा. उसके सिर पर कई वार किए गए और बाद में उसके सीने पर भारी स्लैब भी फेंका गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
मृतक के पिता ने बताया कि उनका बेटा डिजिटल मार्केटिंग की पढ़ाई कर रहा था और परिवार का एकमात्र सहारा था. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
पुलिस के अनुसार मामला दर्ज कर जांच जारी है और इलाके में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं.
