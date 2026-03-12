ETV Bharat / state

शादीशुदा प्रेमिका..पति की संदिग्ध मौत और अब आशिक की हत्या.. पटना के इस केस ने सबको उलझाया

मृतक का संबंध शादीशुदा महिला से बताया जाता है, जिसके पति की कुछ समय पहले संदिग्ध मौत हुई थी. पढ़ें पूरी खबर

murder in patna
मसौढ़ी में युवक की हत्या (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 12, 2026 at 4:00 PM IST

3 Min Read
पटना: पटना से सटे मसौढ़ी थाना क्षेत्र में गुरुवार की अहले सुबह एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर देने का मामला प्रकाश में आया है. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

मसौढ़ी में युवक की हत्या: मृतक पिकअप वैन का ड्राइवर बताया जाता है. मृतक की बहन ने बताया है कि हमारे घर के ठीक सामने रेलवे लाइन के पश्चिम में आरोपी ने हमारे भाई को जब वह नमाज पढ़कर घर आया था, उसी समय फोन कर बुलाया था. उसके बाद 5 लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और शव को मुसहरी के ठीक सामने फेंक दिया.

"मेरे भाई का हमारे घर के ठीक सामने एक लड़की से प्रेम संबंध था. सुबह 4:00 बजे फोन कॉल कर बुलाया और कुछ लोग मिलकर उसकी हत्या कर दिए हैं. एक महीने पहले ही हमारे घर के पास गोली चलायी गई थी और भाई को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी."- सीमा खातून, मृतक की बहन

प्रेम प्रसंग में जतायी हत्या की आशंका: पूरे मामले में पुलिस विभिन्न बिंदुओं पर जांच पड़ताल में जुटी है. हालांकि मृतक के परिजनों ने बताया है कि युवक का किसी लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था. हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग भी कारण हो सकता है.

रेलवे लाइन से कपड़े और चप्पल बरामद: थानाध्यक्ष विवेक भारती ने बताया की बिट्टू उर्फ मोहम्मद सिकंदर के कपड़े, चप्पल रेलवे लाइन के पास से बरामद की गई है. एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वायड की टीम गहनता से पूरी मामले की जांच कर रही है. युवक के पीठ और चेहरे पर जख्म के कई निशान हैं.

"उसका मोबाइल अभी गुम है. उसके मोबाइल का टावर लोकेशन देखा जा रहा है. मृतक के परिजनों ने जो भी शिकायत दर्ज की है, उसी आधार पर भी जांच पड़ताल चल रही है. प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का ही लग रहा है. युवक को जो फोन पर कॉल आया था उसकी भी जांच पड़ताल गहनता से की जा रही है."- विवेक भारती, थानाध्यक्ष, मसौढ़ी

3 महीने पहले प्रेमिका के पति की संदेहास्पद मौत: पुलिस एतिहातन कैंप कर रही है. वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक बिट्टू कुमार जिस लड़की से प्रेम करता था, वह लड़की शादीशुदा थी और 3 महीने पहले ही उसके पति की भी संदेहास्पद मौत हो गई थी. कई बिंदु पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है.

