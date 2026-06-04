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कानपुर में रंजिश में युवक की गला रेतकर हत्या, पुलिस ने चार संदिग्धों को दबोचा

कानपुर: थाना महाराजपुर क्षेत्र के किशनपुर गांव में बुधवार देर रात एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई. घटना के बाद इलाके में तनाव है. मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. नामजद छह आरोपियों में चार को हिरासत में लिया गया है.





धारदार हथियार से गले पर किया वार: किशनपुर गांव के रहने वाले कालीशंकर निषाद पर बुधवार की रात अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया. हमलावरों ने उनके गले पर वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. शोर सुनकर जब तक ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंचे, हमलावर वहां से भाग चुके थे. परिजनों ने इसकी सूचना तत्काल डायल 112 के माध्यम से पुलिस को दी.



अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत: सूचना पर महाराजपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल कालीशंकर को इलाज के लिए तत्काल हैलट अस्पताल भेजा. अत्यधिक खून बह जाने के कारण अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उनकी मौत हो गई. हैलट अस्पताल के डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मर्च्युरी में रखवा दिया है.



आपसी रंजिश में वारदात की आशंका: घटना की जानकारी मिलने पर डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने मृतक के परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ की. परिजनों ने गांव के ही और अपने परिवार से जुड़े छह लोगों पर हत्या का शक जताते हुए पुलिस को नामजद तहरीर दी है. मामला आपसी रंजिश से जुड़ा बताया जा रहा है.



चार नामजद आरोपी हिरासत में: पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस टीमों ने रात में ही दबिश देकर नामजद छह आरोपियों में से चार को हिरासत में ले लिया है. पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर घटना के सही कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है.



डीसीपी पूर्वी क्या बोले: डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि बुधवार रात करीब 11:20 बजे किशनपुर गांव में कालीशंकर निषाद पर हमले की सूचना मिली थी. पुलिस ने घायल को तुरंत हैलट अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. परिजनों ने परिवार और गांव के ही 6 लोगों पर शक जताते हुए तहरीर दी है, जिस पर एफआईआर दर्ज की जा रही है. नामजद 6 आरोपियों में से 4 को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे गहन पूछताछ की जा रही है. शव के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है.





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