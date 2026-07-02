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युवक की हत्या का खुलासा, पोस्टमार्टम ने खोला था मौत का राज, सलाखों के पीछे असली गुनाहगार

धमतरी : धमतरी जिले के कुरुद थाना क्षेत्र के ग्राम गोजी में 23 वर्षीय नरसिंग साहू की मौत के मामले में धमतरी पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर सनसनीखेज खुलासा किया है. जिस मौत को पहले आत्महत्या माना जा रहा था, वह हत्या निकली. सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि युवक की हत्या मां कमला बाई साहू और भाई नरेश साहू ने मिलकर की थी.





पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा

पुलिस के अनुसार 29 जून 2026 को नरसिंग साहू का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला था. शुरुआती तौर पर मामला आत्महत्या का लग रहा था, लेकिन पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार के निर्देश पर घटनास्थल का वैज्ञानिक तरीके से निरीक्षण, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का विश्लेषण और गवाहों से पूछताछ की गई. जांच में सामने आया कि नरसिंग की मौत फांसी से नहीं, बल्कि पहले हाथ से गला दबाने और फिर रस्सी से गला कसने के कारण हुई थी.

कैसे की गई हत्या ?

पूछताछ में आरोपी मां और भाई ने बताया कि नरसिंग शराब पीने के लिए पैसों की मांग कर रहा था. पैसे नहीं मिलने पर घर में विवाद और मारपीट शुरू हो गई. इसी दौरान गुस्से में दोनों ने पहले उसका गला दबाया, फिर नारियल की रस्सी से गला कसकर उसकी हत्या कर दी. इतना ही नहीं, उसके जिंदा होने की आशंका में उसे कीटनाशक दवा भी पिला दी.हत्या के बाद दोनों आरोपियों ने पुलिस और परिजनों को गुमराह करने के लिए शव को फांसी पर लटका दिया, ताकि मामला आत्महत्या का लगे. लेकिन पुलिस की सूक्ष्म और वैज्ञानिक जांच के सामने उनकी साजिश ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी.