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दोस्त ने कुल्हाड़ी से मारकर ले ली मित्र की जान, सामने आई ये वजह!

दुमकाः जिला में एक व्यक्ति ने अपने दोस्त को खुद की पत्नी के साथ प्यार में पाया तो आपे से बाहर हो गया और कुल्हाड़ी से मारकर उसकी हत्या कर दी. फिलहाल आरोपी फरार हो गया है और पुलिस उसके गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है.

क्या है पूरा मामला

जिला में मसलिया थाना क्षेत्र में एक शख्स की हत्या का मामला सामने आया है. मसलिया के एक गांव के शख्स की कुल्हाड़ी से मार कर हत्या कर दी गई. दरअसल युवक दूसरे गांव में अपने मित्र के घर शुक्रवार को गया था और रात में वहीं रुका. आरोप है कि शनिवार दिन में खटिया पर सो रहे युवक पर उसके मित्र ने ही कुल्हाड़ी से वार कर उसे घायल कर दिया, जिसे तुरंत फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मृतक के पिता ने भी यह जानकारी दी है कि उसके दोस्त ने ही मेरे पुत्र की हत्या की है. इस घटना के बाद आरोपी फरार है.

पत्नी के साथ दोस्त का प्रेम संबंध!

ग्रामीणों की मानें तो आरोपी की पत्नी का मृतक के साथ प्रेम संबंध चल रहा था. आशंका यह जताई जा रही है कि जब रात में दोस्त उसके घर आया तो युवक अपनी पत्नी को उसके साथ किसी तरह का गलत आचरण करते देख लिया होगा. जिस वजह से यह घटना घटी.