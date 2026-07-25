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दोस्त ने कुल्हाड़ी से मारकर ले ली मित्र की जान, सामने आई ये वजह!

दुमका में युवक की हत्या हुई है. इसके पीछे अवैध संबंध वजह सामने आई है.

Youth murder over illicit relationship in Dumka
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 25, 2026 at 11:33 PM IST

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दुमकाः जिला में एक व्यक्ति ने अपने दोस्त को खुद की पत्नी के साथ प्यार में पाया तो आपे से बाहर हो गया और कुल्हाड़ी से मारकर उसकी हत्या कर दी. फिलहाल आरोपी फरार हो गया है और पुलिस उसके गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है.

क्या है पूरा मामला

जिला में मसलिया थाना क्षेत्र में एक शख्स की हत्या का मामला सामने आया है. मसलिया के एक गांव के शख्स की कुल्हाड़ी से मार कर हत्या कर दी गई. दरअसल युवक दूसरे गांव में अपने मित्र के घर शुक्रवार को गया था और रात में वहीं रुका. आरोप है कि शनिवार दिन में खटिया पर सो रहे युवक पर उसके मित्र ने ही कुल्हाड़ी से वार कर उसे घायल कर दिया, जिसे तुरंत फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मृतक के पिता ने भी यह जानकारी दी है कि उसके दोस्त ने ही मेरे पुत्र की हत्या की है. इस घटना के बाद आरोपी फरार है.

पत्नी के साथ दोस्त का प्रेम संबंध!

ग्रामीणों की मानें तो आरोपी की पत्नी का मृतक के साथ प्रेम संबंध चल रहा था. आशंका यह जताई जा रही है कि जब रात में दोस्त उसके घर आया तो युवक अपनी पत्नी को उसके साथ किसी तरह का गलत आचरण करते देख लिया होगा. जिस वजह से यह घटना घटी.

थाना प्रभारी ने दी जानकारी

इस पूरे मामले पर मसलिया थाना प्रभारी राजेश रंजन ने बताया कि एक शख्स की हत्या हुई है. अनुसंधान के क्रम में लोगों से पूछताछ में यह पता चला है कि मृतक का आरोपी की पत्नी के साथ नजदीकी संबंध थे. हालांकि अभी इसकी जांच की जा रही है, आरोपी फरार हो गया है जिसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किये जा रहे हैं. मृतक पुलिस रिकॉर्ड में आर्म्स एक्ट और पोक्सो एक्ट के तहत मामलों में दो बार जेल गया था.

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