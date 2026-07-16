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यमुनानगर में दुश्मनी का खौफनाक अंत, सहारनपुर के जेसीबी चालक की पीट-पीटकर हत्या

यमुनानगर के नत्थनपुर गांव में जेसीबी चालक आकिल की हत्या का मामला सामने आया है. आकिल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला था.

Youth murder in Yamunanagar
Youth murder in Yamunanagar (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 16, 2026 at 4:02 PM IST

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यमुनानगर: नत्थनपुर गांव में रंजिश के चलते जेसीबी चालक की पीट-पीटकर हत्या का मामला सामने आया है. मृतक की पहचान आकिल के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला था. पुलिस ने इस मामले में तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

लहुलुहान हालत में मिला शव: मृतक के भाई आदिल ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसका भाई आकिल नत्थनपुर में स्थित कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी में बतौर जेसीबी चालक काम करता था. 15 जुलाई की रात करीब 8:20 बजे उन्हें सूचना मिली कि आकिल की तबीयत बहुत खराब है. जब आदिल अपने पिता के साथ मौके पर पहुंचा, तो कंपनी परिसर में आकिल का शव एक खाट पर पड़ा हुआ था. आकिल के नाक से खून बह रहा था और उसकी गर्दन, कमर व चेहरे पर गंभीर चोटों के निशान थे.

रंजिश में तीन लोगों पर हत्या का आरोप: मौके पर मौजूद चश्मदीदों और सहकर्मियों ने परिजनों को बताया कि आकिल की ये हालत सामान्य नहीं थी. अनिल, रामदास और पुजारी नाम के तीन व्यक्तियों ने पुरानी रंजिश के चलते उसे लाठी-डंडों से बेदम होने तक पीटा था. गंभीर चोटों के कारण आकिल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए.

पुलिस मामले की जांच में जुटी: घटना की सूचना मिलते ही छछरौली थाना प्रभारी वेदपाल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. उन्होंने कहा कि "पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं. जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. वरिष्ठ अधिकारियों को भी मामले की स्पेशल रिपोर्ट भेज दी गई है."

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