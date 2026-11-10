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सोनीपत में युवक की हत्या, सिर पर वार कर उतारा मौत के घाट, खरखौदा में दो गुटों में हुआ विवाद

youth murder in sonipat ( ETV Bharat )

सोनीपत: खरखौदा में 37 वर्षीय युवक की हत्या का मामला सामने आया. रोहतक रोड स्थित आंबेडकर पार्क में किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद चार से पांच युवकों पर दीपक और उसके साथियों पर हमला करने का आरोप है. इस दौरान हमलावरों ने दीपक के सिर पर वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हमले में दीपक के दो साथी भी घायल हो गए. एक युवक का पैर टूट गया, जबकि दूसरे के हाथ में चोट आई है.

सोनीपत में दो गुटों में विवाद: हत्या की सूचना मिलते ही खरखौदा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच कर जांच शुरू की. फिलहाल पुलिस हमलावरों की पहचान करने और हत्या के पीछे की वजह का पता लगाने में जुटी है. दीपावली की रात खरखौदा के रोहतक रोड स्थित आंबेडकर पार्क में किसी बात को लेकर युवकों के दो पक्षों के बीच विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. आरोप है कि चार से पांच युवकों ने 37 वर्षीय दीपक और उसके साथियों पर लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से हमला कर दिया.