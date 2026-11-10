सोनीपत में युवक की हत्या, सिर पर वार कर उतारा मौत के घाट, खरखौदा में दो गुटों में हुआ विवाद
Youth murder in Sonipat: सोनीपत में दो गुटों के बीच विवाद इतना बढ़ा की एक ने दूसरे पर हमला कर दिया. एक युवक की मौत.
Published : November 10, 2026 at 10:11 AM IST
सोनीपत: खरखौदा में 37 वर्षीय युवक की हत्या का मामला सामने आया. रोहतक रोड स्थित आंबेडकर पार्क में किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद चार से पांच युवकों पर दीपक और उसके साथियों पर हमला करने का आरोप है. इस दौरान हमलावरों ने दीपक के सिर पर वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हमले में दीपक के दो साथी भी घायल हो गए. एक युवक का पैर टूट गया, जबकि दूसरे के हाथ में चोट आई है.
सोनीपत में दो गुटों में विवाद: हत्या की सूचना मिलते ही खरखौदा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच कर जांच शुरू की. फिलहाल पुलिस हमलावरों की पहचान करने और हत्या के पीछे की वजह का पता लगाने में जुटी है. दीपावली की रात खरखौदा के रोहतक रोड स्थित आंबेडकर पार्क में किसी बात को लेकर युवकों के दो पक्षों के बीच विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. आरोप है कि चार से पांच युवकों ने 37 वर्षीय दीपक और उसके साथियों पर लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से हमला कर दिया.
सोनीपत में युवक की हत्या: हमलावरों ने दीपक को बेरहमी से पीटा और उसके सिर पर कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, इस हमले में मृतक के दोस्त धोलू और अन्ना भी घायल हो गए. धोलू का पैर टूट गया, जबकि अन्ना के हाथ में चोट आई। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए. वारदात की सूचना मिलते ही खरखौदा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और वारदात से जुड़े साक्ष्य जुटाए.
पुलिस मामले की जांच में जुटी: जांच अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि पुलिस ने मौके का मुआयना कर जांच शुरू कर दी है और हमले में शामिल आरोपियों की पहचान करने में जुट गई है. पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत नागरिक अस्पताल भिजवा दिया है. वहीं, घायलों का उपचार करवाया जा रहा है. फिलहाल पुलिस हमले में शामिल युवकों की पहचान करने के साथ वारदात के पीछे की वजह खंगाल रही है.
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