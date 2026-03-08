ETV Bharat / state

सोनीपत में सड़क किनारे में मिला 4 मार्च से लापता युवक का शव, शरीर पर तेजधार हथियार से कट के निशान

Youth murder in Sonipat: 4 मार्च से लापता युवक का शव शनिवार को सोनीपत में सड़क किनारे मिला. शव पर तेजधार हथियार के निशान हैं.

Youth murder in Sonipat
Youth murder in Sonipat (Etv Bharat)
Published : March 8, 2026 at 8:39 AM IST

सोनीपत: 4 मार्च से लापता युवक का शव शनिवार को सोनीपत में सड़क किनारे मिला. युवक की पहचान 29 वर्षीय विजय के रूप में हुई है, जो ककरोई गांव का रहने वाला था. सोनीपत के ही झरोठी गांव में सड़क किनारे उसका शव मिला है. शव पर तेजधार हथियार से वार के कई निशान मिले हैं. सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी, क्राइम ब्रांच और एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंच कर जांच शुरू कर दी है.

सोनीपत में सड़क किनारे मिला युवक का शव: बता दें कि विजय सोनीपत नगर निगम में बतौर सफाई कर्मचारी काम करता था. बताया जा रहा है कि विजय होली के दिन यानी 4 मार्च से ही घर से लापता था. परिवार उसकी लगातार तलाश कर रहा था, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग पाया. विजय की बहन ने बताया कि होली वाले दिन शाम करीब 5 बजे विजय का फोन आया था और उसने बताया कि उसकी जान को खतरा है. इसके बाद उसका फोन बंद हो गया और परिवार को उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई.

सोनीपत में सड़क किनारे में मिला 4 मार्च से लापता युवक का शव (Etv Bharat)

4 मार्च से था लापता: मृतक का मोबाइल फोन एक कबाड़ी वाले को मिला था. फोन मिलने के बाद पुलिस ने लोकेशन के आधार पर कबाड़ी वाले तक पहुंच बनाई. इसके बाद कबाड़ी वाला पुलिस को उस स्थान पर लेकर पहुंचा जहां फोन मिला था. जब पुलिस ने मौके पर छानबीन की तो सड़क किनारे विजय का शव पड़ा हुआ मिला, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ.

पुलिस मामले की जांच में जुटी: मामले की जानकारी देते हुए एसीपी राजदीप मोर ने बताया कि "विजय 4 मार्च से लापता था और खरखौदा थाने में इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी. पुलिस लगातार विजय को तलाश करने में जुटी हुई थी. शनिवार को विजय का शव झरोठी गांव के पास सड़क किनारे पड़ा मिला और परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है."

संपादक की पसंद

