जान की भीख मांगता रहा..लोग पीटते रहे, बकरी चोरी के आरोप में युवक की हत्या

सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी में हत्या का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. युवक जिंदगी की भीख मांगता रहा और लोग पीटते रहे. अंत में युवक की मौत हो गयी. यह दर्दनाक घटना जिले के बथनाहा की महुआवा पंचायत में गुरुवार की है. मृतक की पहचान मोतीलाल राउत के रूप में हुई है.

बकरी चोरी के आरोप में हत्या: सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के लिए आए मृतक के परिजन संजीव कुमार ने बताया कि जब हमलोग पहुंचे तो उनकी हालत खराब हो गयी थी. गांव के लोगों ने उनके साथ मारपीट की. स्थानीय लोगों ने बताया कि मोतीलाल पर बकरी चोरी का आरोप लगाया था.

गांव के लोगों ने बनाया बंधक: संजीव कुमार ने बताया कि मोतीलाल गांव में ही बकरी के पास खड़ा था. इसी दौरान किसी ने चोर-चोर का हल्ला शुरू कर दिया. इतने में गांव के लोग इकट्ठा हो गए. गांव के ही पप्पू राय मोतीलाल को पकड़ कर ले गए और चोरी का आरोप लगाकर अन्य साथी का नाम पूछने लगे.

बेरहमी से मारपीट: मोतीलाल बार-बार कहता रहा कि वह चोर नहीं है और ना ही उसके साथ कोई और आदमी है, लेकिन लोग नहीं माने. उनके साथ बेरहमी से मारपीट की. परिजनों ने गांव के ही पप्पू राय पर मारपीट का आरोप लगाया है. मारपीट के बाद मोतीलाल की हालत खराब हो गयी.