जान की भीख मांगता रहा..लोग पीटते रहे, बकरी चोरी के आरोप में युवक की हत्या
सीतामढ़ी में बकरी चोरी के आरोप में युवक को बंधक बनाकर मारपीट की गयी, जिससे उसकी मौत हो गयी.
Published : March 13, 2026 at 2:15 PM IST
सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी में हत्या का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. युवक जिंदगी की भीख मांगता रहा और लोग पीटते रहे. अंत में युवक की मौत हो गयी. यह दर्दनाक घटना जिले के बथनाहा की महुआवा पंचायत में गुरुवार की है. मृतक की पहचान मोतीलाल राउत के रूप में हुई है.
बकरी चोरी के आरोप में हत्या: सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के लिए आए मृतक के परिजन संजीव कुमार ने बताया कि जब हमलोग पहुंचे तो उनकी हालत खराब हो गयी थी. गांव के लोगों ने उनके साथ मारपीट की. स्थानीय लोगों ने बताया कि मोतीलाल पर बकरी चोरी का आरोप लगाया था.
गांव के लोगों ने बनाया बंधक: संजीव कुमार ने बताया कि मोतीलाल गांव में ही बकरी के पास खड़ा था. इसी दौरान किसी ने चोर-चोर का हल्ला शुरू कर दिया. इतने में गांव के लोग इकट्ठा हो गए. गांव के ही पप्पू राय मोतीलाल को पकड़ कर ले गए और चोरी का आरोप लगाकर अन्य साथी का नाम पूछने लगे.
बेरहमी से मारपीट: मोतीलाल बार-बार कहता रहा कि वह चोर नहीं है और ना ही उसके साथ कोई और आदमी है, लेकिन लोग नहीं माने. उनके साथ बेरहमी से मारपीट की. परिजनों ने गांव के ही पप्पू राय पर मारपीट का आरोप लगाया है. मारपीट के बाद मोतीलाल की हालत खराब हो गयी.
"सूचना पर हमलोग पहुंचे. इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया. डॉक्टर ने इलाज किया, कहा कि दो दिन में ठीक हो जाएगा. हमलोग उन्हें घर लेकर आ गए. रात में उनकी मौत हो गयी." -संजीव कुमार, मृतक के परिजन
मौके पर पहुंची पुलिस: घटना की सूचना मिलते ही बथनाहा थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
"घटना को लेकर परिजनों के द्वारा अब तक लिखित बयान नहीं दिया गया है. पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है. लिखित में मिलते ही प्राथमिकी दर्ज कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी." -धनंजय कुमार, थानाध्यक्ष, बथनाहा
