ETV Bharat / state

जान की भीख मांगता रहा..लोग पीटते रहे, बकरी चोरी के आरोप में युवक की हत्या

सीतामढ़ी में बकरी चोरी के आरोप में युवक को बंधक बनाकर मारपीट की गयी, जिससे उसकी मौत हो गयी.

Youth Murder In Sitamarhi
कांसेप्ट इमेज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 13, 2026 at 2:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी में हत्या का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. युवक जिंदगी की भीख मांगता रहा और लोग पीटते रहे. अंत में युवक की मौत हो गयी. यह दर्दनाक घटना जिले के बथनाहा की महुआवा पंचायत में गुरुवार की है. मृतक की पहचान मोतीलाल राउत के रूप में हुई है.

बकरी चोरी के आरोप में हत्या: सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के लिए आए मृतक के परिजन संजीव कुमार ने बताया कि जब हमलोग पहुंचे तो उनकी हालत खराब हो गयी थी. गांव के लोगों ने उनके साथ मारपीट की. स्थानीय लोगों ने बताया कि मोतीलाल पर बकरी चोरी का आरोप लगाया था.

Youth Murder In Sitamarhi
सीतामढ़ी में बकरी चोरी के आरोप में युवक (ETV Bharat)

गांव के लोगों ने बनाया बंधक: संजीव कुमार ने बताया कि मोतीलाल गांव में ही बकरी के पास खड़ा था. इसी दौरान किसी ने चोर-चोर का हल्ला शुरू कर दिया. इतने में गांव के लोग इकट्ठा हो गए. गांव के ही पप्पू राय मोतीलाल को पकड़ कर ले गए और चोरी का आरोप लगाकर अन्य साथी का नाम पूछने लगे.

बेरहमी से मारपीट: मोतीलाल बार-बार कहता रहा कि वह चोर नहीं है और ना ही उसके साथ कोई और आदमी है, लेकिन लोग नहीं माने. उनके साथ बेरहमी से मारपीट की. परिजनों ने गांव के ही पप्पू राय पर मारपीट का आरोप लगाया है. मारपीट के बाद मोतीलाल की हालत खराब हो गयी.

Youth Murder In Sitamarhi
मृतक के परिजन संजीव कुमार (ETV Bharat)

"सूचना पर हमलोग पहुंचे. इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया. डॉक्टर ने इलाज किया, कहा कि दो दिन में ठीक हो जाएगा. हमलोग उन्हें घर लेकर आ गए. रात में उनकी मौत हो गयी." -संजीव कुमार, मृतक के परिजन

मौके पर पहुंची पुलिस: घटना की सूचना मिलते ही बथनाहा थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

"घटना को लेकर परिजनों के द्वारा अब तक लिखित बयान नहीं दिया गया है. पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है. लिखित में मिलते ही प्राथमिकी दर्ज कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी." -धनंजय कुमार, थानाध्यक्ष, बथनाहा

ये भी पढ़ें:

बिहार के बांका में डबल मर्डर, सो रहे बुजुर्ग दंपती की गला रेतकर बेरहमी से हत्या

शादीशुदा प्रेमिका..पति की संदिग्ध मौत और अब आशिक की हत्या.. पटना के इस केस ने सबको उलझाया

TAGGED:

MURDER IN SITAMARHI
SITAMARHI NEWS
सीतामढ़ी में हत्या
सीतामढ़ी में युवक की हत्या
SITAMARHI MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.