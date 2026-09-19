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जन्मदिन की पार्टी देने जा रहे युवक पर तेजधार हथियार से हमला, इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनों ने किया हंगामा

कुरुक्षेत्र: पिहोवा में 14 सितंबर की रात को हुए झगड़े में आज एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई. युवक घटना वाले दिन अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन की पार्टी देने जा रहा था. तभी फॉर्च्यूनर सवार युवकों के साथ गाड़ी की साइड को लेकर बहस हो गई. इसके बाद फॉर्च्यूनर सवार युवकों ने तेजधार हथियारों से हमला बोल दिया. जिसमें गुरप्रीत और उसके चचेरे भाई को गंभीर चोटें आई.

युवक पर तेजधार हथियार से हमला, इलाज के दौरान मौत: गुरप्रीत का इलाज कुरुक्षेत्र के एक निजी अस्पताल में चल रहा था. जहां पर आज गुरप्रीत सिंह की मौत हो गई. गुरप्रीत सिंह की उम्र करीब 30 वर्ष बताई जा रही है. जिसके पास चार साल का बेटा भी है. गुरप्रीत की मौत के बाद परिवार में मातम छाया हुआ है. वहीं परिवार आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है.