जन्मदिन की पार्टी देने जा रहे युवक पर तेजधार हथियार से हमला, इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनों ने किया हंगामा
कुरुक्षेत्र के पिहोवा में 14 सितंबर की रात को हुए झगड़े में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई. परिजनों ने हंगामा किया.
Published : September 19, 2026 at 8:45 PM IST
कुरुक्षेत्र: पिहोवा में 14 सितंबर की रात को हुए झगड़े में आज एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई. युवक घटना वाले दिन अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन की पार्टी देने जा रहा था. तभी फॉर्च्यूनर सवार युवकों के साथ गाड़ी की साइड को लेकर बहस हो गई. इसके बाद फॉर्च्यूनर सवार युवकों ने तेजधार हथियारों से हमला बोल दिया. जिसमें गुरप्रीत और उसके चचेरे भाई को गंभीर चोटें आई.
युवक पर तेजधार हथियार से हमला, इलाज के दौरान मौत: गुरप्रीत का इलाज कुरुक्षेत्र के एक निजी अस्पताल में चल रहा था. जहां पर आज गुरप्रीत सिंह की मौत हो गई. गुरप्रीत सिंह की उम्र करीब 30 वर्ष बताई जा रही है. जिसके पास चार साल का बेटा भी है. गुरप्रीत की मौत के बाद परिवार में मातम छाया हुआ है. वहीं परिवार आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है.
परिजनों ने किया हंगामा, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग: पुलिस ने कुरुक्षेत्र के LNJP अस्पताल में गुरप्रीत सिंह का पोस्टमार्टम कराया और शव को परिजनों को सौंपा. इसके बाद परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की. थाना प्रभारी सुनील वत्स के मुताबिक आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर टीम गठित की गई है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
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