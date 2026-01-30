बिहार में दोस्त बना हत्यारा, गला दबाकर युवक की हत्या, चप्पल से खुलेगा राज
पटना में दोस्त ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी. युवक का पुनपुन नदी किनारे सरसो खेत में मिला है.
Published : January 30, 2026 at 6:26 PM IST
पटना: बिहार के पटना में युवक की हत्या बेरहमी से कर दी गयी. घटना जिले के भगवानगंज थाना और दुल्हन बाजार थाना क्षेत्र के सीमा की है. युवक का शव पुनपुन नदी किनारे सरसो खेत में मिला है. परिजनों ने उसके दोस्तों पर ही हत्या करने की आशंका जताई है.
बुलाकर ले गए थे दोस्त: मृतक की पहचान मसौढी थाना क्षेत्र के देवरिया के रहने वाला रोशन कुमार, पिता जललाल रविदास के रूप में हुई है. जललाल रविदास ने कहा कि कल दोपहर में कुछ इसके दोस्त लोग आए थे और घर से बुलाकर ले गए थे.
पूरी रात खोजबीन: पिता ने बताया कि गुरुवार को 12 से 01 बजे के आसपास घर से निकला था, लेकिन वह वापस नहीं लौटा. कुछ देर बाद पता चला कि गांव में ही देखा गया है, लेकिन हमलोग पहुंचे तो नहीं था. कॉल करने पर मोबाइल बंद बता रहा था. हमलोग पूरी रात खोजबीन शुरू किए.
"शुक्रवार को खोबजीन के दौरान इसका एक चप्पल सड़क पर पड़ा था. थोड़ी दूर जाने के बाद दूसरा चप्पल और मोबाइल मिला. मोबाइल टूटा हुआ था. कुछ दूर बाद उसका शव मिला. मृतक के मुंह में मिट्टी भरा हुआ था और गर्दन में गमछा लपेटकर उसकी हत्या की गई थी." -जललाल रविदास, मृतक का पिता
हत्यारा का चप्पल तो नहीं: जिस जगह रोशन का चप्पल मिला, उस जगह एक और चप्पल था. जो मुकेश कुमार का था. उस व्यक्ति के घर पर जाकर पूछताछ किए तो उसने बताया कि मुझे कोई जानकारी नहीं है. कुछ भी बताने से इंकार कर दिया. परिजन को आशंका है कि जिसका चप्पल था, उसी ने घटना को अंजाम दिया है.
दिनांक 29.01.26 को #भगवानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत देवरिया गांव के एक युवक की हत्या कर उसका शव #दुल्हिनबाजार थानांतर्गत इचीपुर गांव, पुनपुन नदी के किनारे फेंके जाने की सूचना प्राप्त हुई।— Patna Police (@PatnaPolice24x7) January 30, 2026
सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया तथा शव को… pic.twitter.com/YCo4HaIcBT
3 व्यक्तियों घटना को दिया अंजाम: सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया. शव को पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल भेजा गया. घटनास्थल से डॉग स्क्वाड एवं एफएसएल टीम की सहायता से साक्ष्य संकलन किया गया है. प्रारंभिक जांच व पूछताछ के क्रम में यह तथ्य सामने आया है कि मृतक की हत्या उसके ही गांव के 3 व्यक्तियों द्वारा गला दबाकर की गई है.
"उक्त मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है. परिजनों से भी घटना की जानकारी ली गयी है. आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है." -पंकज कुमार शर्मा, एसडीपीओ, पालीगंज
ये भी पढ़ें:
बिहार में 2 इंच जमीन के लिए तीन लोगों को गोलियों से भूना, दो की मौत
चेन्नई में बिहार के परिवार की सामूहिक हत्या, तीन लोगों के कत्ल की पूरी कहानी