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बिहार में प्यार की खौफनाक सजा, प्रेमिका के भाई ने प्रेमी को अपने घर बुलाकर बेरहमी से किया कत्ल

इश्क में ऐसी खौफनाक सजा दी गई, जिसे सुनकर रूह कांप उठेगी. पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है. रिपोर्ट- महमूद आलम

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कॉसेप्ट फोटो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 17, 2026 at 1:21 PM IST

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नालंदा : बिहार में एक बार फिर से सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है. एक युवक की बेरहमी से धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है. उसके बाद शव को गांव के निकट पानी भरे नहर में फेंक दिया. घटना तेल्हाड़ा थाना क्षेत्र की है.

नालंदा में युवक की हत्या

मृत युवक की पहचान हिलसा थाना क्षेत्र के गोवाल बिगहा गांव निवासी शिवम कुमार (25 वर्ष) के रूप में हुई है. मृतक के पिता ओम प्रकाश पेशे से वकील हैं. घटना की जानकारी मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई.

सिर कूचकर मार डाला

ग्रामीणों की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान के लिए उसे थाने में रखा और पहचान के बाद यह साफ हो पाया कि युवक की सिर कूचकर हत्या के बाद उसे नहर में फेंक दिया गया है. मृतक शिवम कुमार 14 सितंबर की रात से लापता था. परिवार वालों ने प्रेम प्रसंग में हत्या का गंभीर आरोप लगाया है.

प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका

मृतक के भाई सत्यम केशव ने कहा कि शिवम एकंगरसराय की रहने वाली एक छात्रा से प्यार करता था. इसकी भनक लड़की के परिवार वालों को लगी तो उन्होंने शिवम को धमकी भी दिया. उसी दरम्यान दोनों परिवार के बीच समझौता भी हुआ. उसी समझौते का फायदा लड़की के भाई ने उठाया. घर से बुलाकर उसे ले गया और हत्या कर दी.

''हमलोग भाई की तलाश में थे. इसी बीच तेल्हाड़ा थाना क्षेत्र से एक अज्ञात शव मिलने की सूचना मिली. जिसकी पहचान के लिए जब थाने गया तो देखा कि भाई के सिर पर गंभीर जख्म के निशान थे. शिवम की हत्या लड़की के भाई ने घर बुलाकर अन्य सहयोगियों के साथ बेरहमी से की.''- सत्यम केशव, मृतक का भाई

पुलिस ने क्या कहा?

तेल्हाड़ा थानाध्यक्ष अजीत कुमार टिंकू ने बताया कि ''युवक 14 सितंबर की रात 8 बजे से लापता था. मोबाइल स्विच ऑफ होने की सूचना मिली तो पुलिस जांच में जुट गई. शव मिलने के बाद युवक के मोबाइल पानी में भीगने की वजह से इसकी पहचान होने में देरी हुई. फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराकर पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया है. युवक के सिर पर जख्म का निशान पुराना है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा. लिखित शिकायत मिलने के बाद दर्ज FIR के आधार पर सभी बिंदुओं पर बारीकी से जांच की जाएगी.''

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