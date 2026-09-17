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बिहार में प्यार की खौफनाक सजा, प्रेमिका के भाई ने प्रेमी को अपने घर बुलाकर बेरहमी से किया कत्ल

नालंदा : बिहार में एक बार फिर से सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है. एक युवक की बेरहमी से धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है. उसके बाद शव को गांव के निकट पानी भरे नहर में फेंक दिया. घटना तेल्हाड़ा थाना क्षेत्र की है.

नालंदा में युवक की हत्या

मृत युवक की पहचान हिलसा थाना क्षेत्र के गोवाल बिगहा गांव निवासी शिवम कुमार (25 वर्ष) के रूप में हुई है. मृतक के पिता ओम प्रकाश पेशे से वकील हैं. घटना की जानकारी मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई.

सिर कूचकर मार डाला

ग्रामीणों की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान के लिए उसे थाने में रखा और पहचान के बाद यह साफ हो पाया कि युवक की सिर कूचकर हत्या के बाद उसे नहर में फेंक दिया गया है. मृतक शिवम कुमार 14 सितंबर की रात से लापता था. परिवार वालों ने प्रेम प्रसंग में हत्या का गंभीर आरोप लगाया है.

प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका

मृतक के भाई सत्यम केशव ने कहा कि शिवम एकंगरसराय की रहने वाली एक छात्रा से प्यार करता था. इसकी भनक लड़की के परिवार वालों को लगी तो उन्होंने शिवम को धमकी भी दिया. उसी दरम्यान दोनों परिवार के बीच समझौता भी हुआ. उसी समझौते का फायदा लड़की के भाई ने उठाया. घर से बुलाकर उसे ले गया और हत्या कर दी.