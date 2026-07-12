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बिहार में पंचायत चुनाव के भावी प्रत्याशी की हत्या, अपराधियों ने सिर में मारी गोली

नालंदा में चुनावी रंजिश और वर्चस्व विवाद में बदमाशों ने सोए हुए छोटे यादव की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी.

Murder in Nalanda
नालंदा में हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 12, 2026 at 11:08 AM IST

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नालंदा: बिहार के नालंदा में बेखौफ बदमाशों ने घर में घुसकर सोए व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे गांव में सनसनी फैल गई. यह घटना देर रात की बताई जाती है. मृतक की पहचान छबिलापुर थाना क्षेत्र के केशरी बिगहा गांव निवासी साजो यादव के 45 वर्षीय पुत्र छोटे यादव के तौर पर की गई है.

चुनावी और वर्चस्व की रंजिश: घटना के संबंध में मृतक के भाई सुनील यादव ने बताया कि पूर्व की चुनावी रंजिश के कारण इनकी हत्या हुई है. आरोपी गांव का ही धीरज यादव है. धीरज यादव और मृतक के बीच पूर्व से ही वर्चस्व को लेकर विवाद चला आ रहा है. इसी रंजिश के कारण हत्या की यह वारदात हुई है.

मृतक के परिजन (ETV Bharat)

पंचायत चुनाव की तैयारी: घटना के संबंध में बताया जाता है कि मृतक छोटे यादव आगामी पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था. इसी को लेकर पहले से गांव के दो गुटों में वर्चस्व का विवाद था. इससे पहले 2018 में मृतक के भतीजे की भी इसी विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

"इस बार भाई की हत्या बदमाशों ने घर में घुसकर सोए अवस्था में की है. बदमाशों ने सिर में गोली मारकर छोटे यादव की हत्या कर दी और मौके से फ़रार हो गए. भाई इसबार चुनाव लड़ने की तैयारी में थे. रंजिश में हत्या कर दी गयी." - सुनील यादव, मृतक के भाई

छानबीन में जुटी पुलिस: राजगीर अनुमंडलीय डीएसपी संजीव कुमार गुप्ता ने बताया कि 12 जुलाई की देर रात्रि बदमाशों ने घर में घुसकर सोए व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी. सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस ने शव को कब्ज़े में लिया. पुलिस एफ़एसएल की टीम को बुलाकर साक्ष्य संकलन के साथ जांच में जुटी है.

Murder in Nalanda
मृतक के परिजन (ETV Bharat)

"पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है. इसके साथ ही तकनीकी एवं मानवीय आधार पर पुलिस गहन जांच में जुट चुकी है. फ़िलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉडल अस्पताल बिहार शरीफ भेजकर आगे की कानूनी कार्रवाई और आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई है." -संजीव कुमार गुप्ता, डीएसपी, राजगीर

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